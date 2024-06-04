勞資「夢幻CEO」人選出爐 黃仁勳排名第二 第一名是他

每年5月到6月進入股東會召開高峰期，許多企業也順勢加快董監改選換血腳步，大家最重視的「CEO」特質有哪些？勞資雙方心中的「夢幻執行長」人選又是誰？

yes23求職網調查顯示，台積電創辦人張忠謀果然成為勞資雙方認定的第一名夢幻CEO，第二名是近日在台掀起旋風的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，第三名是鴻海集團創辦人郭台銘，星宇航空董事長張國煒，統一企業董事長羅智先排名第五。

yes123求職網「企業接班人與股東會旺季調查」結果顯示，對於企業執行長(CEO)，「企業方面」覺得應該具備哪些特質？在可複選狀況下，依序是：「能帶領員工團隊合作」(42.8%)、「高度執行力」(36.8%)、「應變能力強」(33.6%)，以及「具個人領導魅力」(32.2%)、「能不斷學習」(28.3%)。

至於上班族覺得CEO應該具備的特質，在可複選狀況下，依序為：「能帶領員工團隊合作」(44.6%)、「願意聆聽其他人意見」(43.7%)、「願意適時放下身段」(40.1%)，以及「能果斷下決策」(39.2%)、「應變能力強」(38.4%)。

對於企業CEO，需不需要訂出自己的關鍵績效指標(KPI)，此次調查則顯示，認為「需要」自訂的：資方有85.7%贊成；勞方有98.6%贊成。

假如需要訂出「KPI」，CEO的薪資高低，應不應該與KPI表現掛勾，調查也發現，「贊成應該」兩者掛勾的：資方比率為92.6%；勞方為93.1%。

至於哪位企業家是上班族心中的「夢幻CEO」人選？根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，「勞方」調查的前五名依序為：「台積電創辦人 張忠謀」(35.8%)、「輝達(NVIDIA)創辦人 黃仁勳」(32.8%)、「鴻海集團創辦人 郭台銘」(31.9%)，以及「星宇航空董事長 張國煒」(31%)、「統一企業董事長 羅智先」(30.1%)。

第六到第十名部分，又分別是：「王品集團創辦人戴勝益」(25.9%)、「聯電創辦人曹興誠」(24.9%)、「誠品生活董事長吳旻潔」(18.7%)，以及「超微(AMD)執行長蘇姿丰」(17.8%)、「宏碁集團創辦人施振榮」(16.7%)。

若以電影或卡通角色比喻，符合企業方面「夢幻接班人」人選的，是屬於哪種行事(管理)風格？同樣在可複選狀況下，「資方」調查的前五名依序為：「超人：看似平凡低調，實際能力強大」(43.7%)、「尤達大師：看似不起眼，但同時擁有智慧與力量」(42.5%)、「水行俠：具跨領域能力，不怕出身，敢努力爭取」(32.7%)，以及「閃電俠：保持高效率的行動力，腳步總是領先別人」(31.6%)、「蟻人：凡事能屈能伸，有以小搏大的精神」(28.5%)。

其餘在第六到第十名部分，又分別是：「鋼鐵人：個人主義，才華洋溢，有高度自信」(24.8%)、「柯博文：能變形適應環境，也能犧牲自我」(23.6%)、「雷神：王者風範，開疆闢土性格」(22.5%)，以及「哆啦A夢：有求必應，總有用不完的法寶與點子」(20.8%)、「熊大：沒有太多外露情緒，少說話，多做事」(19.3%)。

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