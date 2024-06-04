33%企業「一人說了算」 六成九勞方卻支持群體決策

根據yes123求職網4日發布的調查顯示，如果以「企業領導階層」來看，在「最終決策」的制度上：有32.9%的公司透露，是屬於「一人裁定制」；也有31%屬於「三人以上群體制」；還有36.1%屬於「兩人共治制」。

不過相較下，上班族的想法又是如何？同樣以「企業領導階層」來看，勞方偏好公司「最終決策」的制度，依序為：69.3%支持「三人以上群體制」；18%支持「兩人共治制」；12.7%支持「一人裁定制」，比例算是最低。

至於「企業領導階層」的接班過程，資方卻認為，平均應該要花3.7年完成交棒，稍稍短於去年(2023年)調查的3.9年；其中甚至有24%認為，在「一年(含)以內」就要交接完畢。

總的來說，若比起「疫情之前」，完成「交棒時間」略有加快腳步的跡象！因為2018年調查為4.9年，到了2019年，又降至4.4年，再到2021年為4.1年，2022年則為4年。

對於「企業接班人」的主要使命，在可複選狀況下，資方的看法依序是：「讓公司永續經營、穩健成長」(62.8%)、「維持現有企業文化與組織的優點」(50.4%)，以及「帶領公司走向國際化」(39.2%)、「與員工打成一片、將他(她)們視為家人」(38.1%)。

其餘的接班人使命，又分別為：「改造現有企業文化與組織的缺點」(30.1%)、「短期內提升營收、獲利」(28.6%)，以及「徹底轉變營運模式」(17.2%)、「讓公司成為一線大廠、龍頭業者」(15.9%)。

相形之下，勞方對「接班人使命」的看法，在可複選狀況下，又依序為：「讓公司永續經營、穩健成長」(73.5%)、「與員工打成一片、將他(她)們視為家人」(66.2%)，以及「改造現有企業文化與組織的缺點」(60.3%)、「帶領公司走向國際化」(58.6%)。

其他上班族認為接班人的使命，則還有：「維持現有企業文化與組織的優點」(39.6%)、「徹底轉變營運模式」(31.2%)，以及「讓公司成為一線大廠、龍頭業者」(26.6%)、「短期內提升營收、獲利」(24.9%)。

上述「企業接班人與股東會旺季調查」，是由yes123求職網於2024年5月16日到5月30日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,058份，信心水準為95%，誤差值為正負3.01%。至於求職者部分，調查「20歲(含)以上」，且「已畢業、退伍(免役)」的會員，有效問卷共1,303份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。

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