上班族瘋台股 八成三當過股民

企業想培養「接班梯隊」，就要避免優秀人才流失。根據yes123求職網4日發布最新調查顯示，高達78.1%的公司認為，「員工認股權」的制度有助於留才。

不過僅40.1%的勞工表示，回顧任職過的企業，有提供「員工認股權」的福利，代表其餘較多數的59.9%，不曾享有這樣的福利。

相較之下，反而有高達83.3%的勞工透露，曾經投資過「上市櫃公司」的股票；其中的75.6%也坦言，因此曾經在「上班時間」關注股票走勢。

若有投資過「上市櫃公司」的股票，其中僅有36.6%上班族指出，曾經「親自出席」該企業的股東會。

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業推動員工認股方案，或是鼓勵內部創業，能提高同仁忠誠度、向心力，有助於留住人才。畢竟員工致力於提升本身工作績效，除了有升遷、加薪機會外，還能回饋到整體企業營運表現，若因此帶動股價上漲，「資本利得」也回饋到員工自己，最終創造「勞資雙贏」局面。

上述「企業接班人與股東會旺季調查」，是由yes123求職網於2024年5月16日到5月30日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,058份，信心水準為95%，誤差值為正負3.01%。至於求職者部分，調查「20歲(含)以上」，且「已畢業、退伍(免役)」的會員，有效問卷共1,303份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。

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