快訊

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

上班族瘋台股 八成三當過股民

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
上班族示意圖。圖／ingimage
上班族示意圖。圖／ingimage

企業想培養「接班梯隊」，就要避免優秀人才流失。根據yes123求職網4日發布最新調查顯示，高達78.1%的公司認為，「員工認股權」的制度有助於留才。

不過僅40.1%的勞工表示，回顧任職過的企業，有提供「員工認股權」的福利，代表其餘較多數的59.9%，不曾享有這樣的福利。

相較之下，反而有高達83.3%的勞工透露，曾經投資過「上市櫃公司」的股票；其中的75.6%也坦言，因此曾經在「上班時間」關注股票走勢。

若有投資過「上市櫃公司」的股票，其中僅有36.6%上班族指出，曾經「親自出席」該企業的股東會

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業推動員工認股方案，或是鼓勵內部創業，能提高同仁忠誠度、向心力，有助於留住人才。畢竟員工致力於提升本身工作績效，除了有升遷、加薪機會外，還能回饋到整體企業營運表現，若因此帶動股價上漲，「資本利得」也回饋到員工自己，最終創造「勞資雙贏」局面。

上述「企業接班人與股東會旺季調查」，是由yes123求職網於2024年5月16日到5月30日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,058份，信心水準為95%，誤差值為正負3.01%。至於求職者部分，調查「20歲(含)以上」，且「已畢業、退伍(免役)」的會員，有效問卷共1,303份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。

求職 股東會

延伸閱讀

演講背板14支標的大漲 「黃仁勳類股」威力讓全網看傻眼

黃仁勳大讚台鏈…台股AI帶頭衝 內資力挺

高盛喊大盤上23,000

外資賣亞股 台、韓重傷

相關新聞

夢幻CEO排行榜出爐 第一名不是黃仁勳是「他」

AI狂潮來襲，黃仁勳旋風所向披靡，哪一位企業家是上班族心中的「夢幻CEO」？

沒ECFA不會怎樣！石化廠Q1幾乎賠錢...謝金河看窮台策略：輝達有能力封鎖陸

沒有ECFA，台灣不會怎麼樣！

七年級生CEO時代來臨！42%企業執行接班人計畫，平均34歲開始栽培

即將進入股東會高峰期，許多企業也順勢加快董監改選換血腳步，掀起「高層交棒風」，yes123求職網「企業接班人與股東會旺季...

33%企業「一人說了算」 六成九勞方卻支持群體決策

根據yes123求職網4日發布的調查顯示，如果以「企業領導階層」來看，在「最終決策」的制度上：有32.9%的公司透露，是...

股后世芯是散戶怕的KY股 為何卻受亞馬遜貝佐斯青睞？

「台灣正處於AI時代的中心」這是輝達執行長黃仁勳近日再度旋風來台，最常表達重視台灣供應鏈的一句話。AI話題全球發燒，造就相關概念股股價狂飆，一度有高達17檔千元以上高價股，觀察這些「千金股」，多數都與AI有關。其中，股后世芯-KY今年更一度衝上4500元價位，5月1間揭露私募股東名單，亞馬遜認購，創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）竟罕見出現在公告上，引起市場側目。 近年海外來台掛牌的KY股，在台灣多僅有辦公室，透明度低，加上部分企業傳掏空弊案暴雷，讓投資人遇到KY股都會特別小心，不過，今年適逢世芯在台股掛牌第10年，到底這家公司有什麼本事競逐股王，讓貝佐斯也埋單？

四成二企業執行接班計畫中比例創高 平均34歲開始栽培

每年5、6月，是股東會召開高峰期，許多企業也順勢加快「董監改選」的換血腳步，掀起「高層交棒風」。根據 yes123求職網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。