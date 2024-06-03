碳焦慮升溫 TCDD 舉辦 CBAM 台灣丹麥雙向論壇

「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」將在2026年正式上路，將以出口歐洲為主的台商衝擊甚大。丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）今（3）日表示，台灣已經開始準備徵收碳費，將更容易與歐盟接軌，未來可變成歐盟很好的夥伴；但台灣徵收碳費能否抵扣CBAM碳稅還有待討論。

「台灣碳權數位經濟發展協會」與「丹麥商務辦事處」將於4日舉辦「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」，丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）今天在論壇前記者會表示，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)在去年10月開始試辦，正式實施碳稅課徵是在2026年，歐盟目前增加與主要貿易對手國的對話，包含台灣，以瞭解對歐出口企業是否有什麼窒礙難行的規定和實務面的考量。

隨CBAM即將正式上路，歐盟加強對外溝通CBAM，此次丹麥商務辦事處邀請何耶柏訪台，讓台灣企業有機會溝通，這是歐盟實施CBAM以來，首次有公開機會與歐盟CBAM委員代表直接面對面對談，化解企業輸歐碳焦慮，更重要是避免CBAM成為台灣企業對歐出口貿易障礙。

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）理事長、DWS德銀遠東投信總經理黃釗盈表示，根據國貿局的數據， 2023年對歐洲出口達 423 億美元，這是歷年新高，占我對外出口總額的10%左右。而CBAM在2023年10月試辦以來，根據歐盟執委會的統計資料，台灣的 CBAM申報量是排名全球第五，因此雖然很多人說CBAM對台灣衝擊不大，但事實上，受衝擊企業的台灣企業不容小覷。

另據安候建業（KPMG）統計，CBAM列管的六大產業，台灣出口產值占全球排名第八。出口至歐盟的企業家數，以中小企業居多，未來申報需求只會逐年增加。

何耶柏表示，CBAM目的是降低碳排放到第三國風險的工具，並且從2026-2034年取代歐盟排放交易體系（ETS）中歐盟設施的「免費排放配額」，有助推動更多國家採用MRV（「可量測、可報告、可查驗，Measurable, Reportable and Verifiable）政策。至於歐盟核發CBAM證書的收入，丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）指出，這些收入除做CBAM營運和研發費用之外，剩餘七成將被指定做為歐盟成員國的「綠色投資」，讓各國政府投資和輔導企業朝零碳排的方向努力。

何耶柏此行也將走訪亞洲主要國家，瞭解各國在因應CBAM上有何罣礙難行之處。亞洲國家裡，台灣因應全球氣候變遷上的努力，除已立法之外，制度也愈趨完備，碳費也入法開徵，未來台灣企業出口到歐洲，若有碳費的課徵，依目前歐盟的態度，應該有機會可以做扣抵，但如何扣抵的細節仍有待更多協商。

何耶柏指出，CBAM在2024 年 10 月將報告實際嵌入式排放數據，要求歐洲代理商要提供直接和間接排放監測和報告，這些包括生產過程和上游產品數據。歐盟對於歐洲進口商若有錯誤陳述（例如排放數據不正確），將施予制裁。

丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）強調，缺乏排放/生產數據可能導致供應鏈重組或市場退出，對歐出口商/供應商一旦數據不合規，有失去對歐出口和喪失市場的風險。但CBAM的領跑者（就是對CBAM提早準備、做好合規和申報者），可望在市場激烈競爭中脫穎而出，保有競爭優勢。

距離CBAM正式實施，不到兩年的時間，何耶柏強調，今年和明年歐盟還有九項規定和九項法案要拍板定案，歐盟也在積極尋求與貿易對手國對話，順利推動CBAM。

何耶柏目前是丹麥能源署顧問暨歐盟執委會CBAM委員會(CBAM Committee)委員及CBAM專家小組成員。同時也是歐盟指派CBAM丹麥國家專案代表、丹麥CBAM技術執行專案領導人，並主持丹麥CBAM註冊登記系統之運營計畫和行政管理，熟稔CBAM申報體系、政策和相關執行運作及擁有歐盟碳排放交易體系（EU ETS）有四年的專業資歷。

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