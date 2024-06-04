5月PMI轉擴張 結束14個月緊縮

中經院昨天發布五月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）大幅上升到百分之五十五點四，較上月躍升六個百分點，是十四個月以來首次轉為擴張，也是兩年來最快擴張速度，主要是受惠於國際市場不確定性下降，品牌廠商陸續回補庫存，新增訂單與生產兩指數同步站上百分之六十以上擴張速度，也是兩年多來首見。

不過，中經院代理院長王健全指出，主要是半導體及電子業比較好，各產業尚未全面復甦，屬於不平衡復甦。

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