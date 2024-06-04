三大政府退休基金 4月虧429億
因美國通膨仍高、地緣政治風險升高，4月全球金融市場震盪，勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年4月底止合計收益5,658.9億元，4月單月獲利合計僅回吐429.3億元。
展望5月收益，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，國際股市、債市、另類資產以及台股5月皆走揚，預計5月收益數將會再回升，以勞動基金來說，5月單月有望進帳逾千億元。
劉麗茹表示，因高通膨、高利率、地緣政治的環境還會持續，加上今年底適逢全球主要國家選舉年，皆會為金融市場帶來紛擾，且會牽動財政及貨幣政策，因為變數多，下半年震盪幅度會更大。
截至2024年4月底止，勞動基金規模為6兆5,128億元，收益數為4,560.5億元，收益率7.57%，4月單月回吐389.1億元。
其中，攸關勞工退休生活保障的新制勞退基金規模為4兆2,662 億元，收益數為3,090.3億元，收益率7.56%；舊制勞退基金規模為1兆410億元，收益數755.8億元，收益率8.82%；勞保基金規模為9,810億元，收益數為660.5億元，收益率7.71%。
受衛福部委託管理的國保基金規模為5,565億元，收益數為384.8億元，收益率為7.74％。
勞動基金運用局表示，整體勞動基金近十年多（2014至2024年4月）平均收益率為6.06%，國保基金平均收益率為 6.52%，長期投資績效穩健。
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