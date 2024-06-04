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三大政府退休基金 4月虧429億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年4月底止合計收益5,658.9億元，4月單月獲利合計僅回吐429.3億元。 （聯合報系資料庫）
勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年4月底止合計收益5,658.9億元，4月單月獲利合計僅回吐429.3億元。 （聯合報系資料庫）

因美國通膨仍高、地緣政治風險升高，4月全球金融市場震盪，勞動基金國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年4月底止合計收益5,658.9億元，4月單月獲利合計僅回吐429.3億元。

展望5月收益，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，國際股市、債市、另類資產以及台股5月皆走揚，預計5月收益數將會再回升，以勞動基金來說，5月單月有望進帳逾千億元。

劉麗茹表示，因高通膨、高利率、地緣政治的環境還會持續，加上今年底適逢全球主要國家選舉年，皆會為金融市場帶來紛擾，且會牽動財政及貨幣政策，因為變數多，下半年震盪幅度會更大。

截至2024年4月底止，勞動基金規模為6兆5,128億元，收益數為4,560.5億元，收益率7.57%，4月單月回吐389.1億元。

其中，攸關勞工退休生活保障的新制勞退基金規模為4兆2,662 億元，收益數為3,090.3億元，收益率7.56%；舊制勞退基金規模為1兆410億元，收益數755.8億元，收益率8.82%；勞保基金規模為9,810億元，收益數為660.5億元，收益率7.71%。

受衛福部委託管理的國保基金規模為5,565億元，收益數為384.8億元，收益率為7.74％。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金近十年多（2014至2024年4月）平均收益率為6.06%，國保基金平均收益率為 6.52%，長期投資績效穩健。

勞動基金 國民年金保險

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