台灣5月PMI彈升 終結連14月緊縮

中華經濟研究院昨（3）日發布今年5月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數彈升至55.4，結束連14個月緊縮，且為2022年5月來最快擴張速度。中經院代理院長王健全表示，復甦力道滿強， 下月應可持續站穩擴張。

王健全指出，5月PMI指數強彈，主因國際市場不確定性下降，美中經濟回溫，品牌廠商陸續回補庫存，製造業自2021年12月以來首見新增訂單與生產指數雙雙站上60以上擴張速度，二指數分別攀升13.7與10.9，未來六個月展望指數亦攀升至2022年4月以來最快擴張速度。

不過王健全也提到，美中不足的是製造業仍以採購關鍵物料為主，存貨指數仍持續緊縮，客戶存貨亦已連19個月低於當前客戶所需，且低於50以下，雖然有些長單，但多數仍是短單、急單。原物料價格雖上漲，但製造業客戶並未全面拉貨，仍有些保守。

其中表現較好的仍是AI、半導體相關供應鏈。中研院研究員簡錦漢指出，AI發展帶動台灣經濟成長，台灣產業供應鏈站在AI的風口浪尖上，是台灣的幸運、也是實力，預期未來半年PMI指數應都會持續溫和成長。

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