快訊

今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

上市櫃員工薪酬 愛山林、信驊稱冠

經濟日報／ 記者蔡靜紋王奐敏／台北報導

上市櫃公司2023年度平均員工薪酬統計揭曉。其中上市公司排名前三高，分別是愛山林以552.6萬元居冠，聯德以522.5萬元位居亞軍，季軍由百貨業三商以494.9萬元拿下；而上櫃公司中，則以信驊的345.9萬元、鈊象的316.7萬元、及晶焱的310.4萬元位居前三名。

根據證交所資料，2022年平均員工薪酬前三名依序為日月光投控、瑞鼎、聯發科，全數為科技股；時至2023年出現轉變，科技業去年整體產業處於去化庫存階段，獲利表現衰退，連帶員工薪酬滑落，排名跟著掉，讓傳統產業有機會後來居上。

愛山林在國內房市熱度攀升下，2023年平均員工薪資552.6萬元，較前一年成長93.8%，並高居上市公司之冠；聯德受惠車用訂單，營收、獲利雙雙成長，帶動員工薪資六級跳，以522.5萬元排名第二；三商也是大黑馬，平均員工薪資以494.9萬元位居第三，較前一年成長95.1%。

科技公司方面，IC設計大廠聯發科、聯詠去年平均員工薪資分別為384.5萬元、378.4萬元，分別較前一年衰退23%、6.6%。護國神山台積電2023年穩坐台股獲利王第一名寶座，但獲利較前一年減少17.5%，平均員工薪酬受到影響，降至273.7萬元，較前一年的317.5萬元，衰退13.8%。

以「百萬年薪」來看，2023年共有400家上市公司平均員工薪酬超過百萬元，占上市公司四成三，而平均員工薪酬超過200萬元有52家，平均數超過300萬元公司有16家。

上櫃公司方面，信驊去年每股稅後純益（EPS）26.66元，雖然薪資較前一年大減24%，2023年每位員工平均薪資仍高達345.9萬元，為上櫃公司之冠。鈊象去年每股稅後純益（EPS）大賺45.61元，全年平均員工薪資達316.7萬元，年增11.6％。

上市公司 薪資

延伸閱讀

ASIC市場前景亮 麥格理大升聯發科目標價至1,420元

宏碁、聯發科 認購紅火

聯發科旗下達發帶頭插旗機器人

上市公司法說 十連發

相關新聞

沒ECFA不會怎樣！石化廠Q1幾乎賠錢...謝金河看窮台策略：輝達有能力封鎖陸

沒有ECFA，台灣不會怎麼樣！

泰山董事改選詹家幾乎團滅 龍邦再下重手為出一口氣？

老牌食品廠泰山去年才歷經經營權之爭，在龍邦入主後不到一年又全面改選董事，創辦泰山的詹家勢力在董事會幾乎「團滅」，僅有投靠龍邦的詹家三代詹晋嘉擔任董事。外界好奇，不到一年的時間到底發生了什麼事情，讓龍邦如此大動作出手？

上市櫃員工薪酬 愛山林、信驊稱冠

上市櫃公司2023年度平均員工薪酬統計揭曉。其中上市公司排名前三高，分別是愛山林以552.6萬元居冠，聯德以522.5萬...

5月PMI轉擴張 結束14個月緊縮

中經院昨天發布五月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）大幅上升到百分之五十五點四，較上月躍升六個百分點，是十四個月以來首次轉為...

台灣5月PMI彈升 終結連14月緊縮

中華經濟研究院昨（3）日發布今年5月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數彈升至55.4，結束連14個月緊縮，且為20...

三大政府退休基金 4月虧429億

因美國通膨仍高、地緣政治風險升高，4月全球金融市場震盪，勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。