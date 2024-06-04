上市櫃員工薪酬 愛山林、信驊稱冠

上市櫃公司2023年度平均員工薪酬統計揭曉。其中上市公司排名前三高，分別是愛山林以552.6萬元居冠，聯德以522.5萬元位居亞軍，季軍由百貨業三商以494.9萬元拿下；而上櫃公司中，則以信驊的345.9萬元、鈊象的316.7萬元、及晶焱的310.4萬元位居前三名。

根據證交所資料，2022年平均員工薪酬前三名依序為日月光投控、瑞鼎、聯發科，全數為科技股；時至2023年出現轉變，科技業去年整體產業處於去化庫存階段，獲利表現衰退，連帶員工薪酬滑落，排名跟著掉，讓傳統產業有機會後來居上。

愛山林在國內房市熱度攀升下，2023年平均員工薪資552.6萬元，較前一年成長93.8%，並高居上市公司之冠；聯德受惠車用訂單，營收、獲利雙雙成長，帶動員工薪資六級跳，以522.5萬元排名第二；三商也是大黑馬，平均員工薪資以494.9萬元位居第三，較前一年成長95.1%。

科技公司方面，IC設計大廠聯發科、聯詠去年平均員工薪資分別為384.5萬元、378.4萬元，分別較前一年衰退23%、6.6%。護國神山台積電2023年穩坐台股獲利王第一名寶座，但獲利較前一年減少17.5%，平均員工薪酬受到影響，降至273.7萬元，較前一年的317.5萬元，衰退13.8%。

以「百萬年薪」來看，2023年共有400家上市公司平均員工薪酬超過百萬元，占上市公司四成三，而平均員工薪酬超過200萬元有52家，平均數超過300萬元公司有16家。

上櫃公司方面，信驊去年每股稅後純益（EPS）26.66元，雖然薪資較前一年大減24%，2023年每位員工平均薪資仍高達345.9萬元，為上櫃公司之冠。鈊象去年每股稅後純益（EPS）大賺45.61元，全年平均員工薪資達316.7萬元，年增11.6％。

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