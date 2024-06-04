經部擴大管制輸俄產品

經濟部昨（3）日宣布，為防阻我國硝酸纖維素涉入俄羅斯軍事武器用途，增列硝酸纖維產品（稅則為391220）禁止對俄羅斯及白俄羅斯出口，自本月14日起生效。這是繼今年3月8日禁止77項工具機輸往兩俄後，經濟部再次擴大管制。

經濟部表示，硝酸纖維素為無煙火藥的關鍵成分，歐美均已列為管制項目，我國有必要加強管控，以免成為國際管制漏洞。

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