無薪假升溫 增至5,185人
勞動部昨（3）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有263家、5,185人實施，較上期增13家、295人，主因一家橡膠業再次通報500多人實施，另受花蓮震災影響，一家旅宿業者通報113人實施。
製造業仍是重災區，共187家、4,624人實施無薪假，占全體無薪假人數逾八成九，較上期增加11家、178人。四大製造業中，民生業持平，資訊電子業人數減少505人，但金屬機電業增加98人，化學工業增585人。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，先前有家橡膠業者實施800人，因到期後與勞工協商，這期再通報實施500多人；在金屬機電方面，一家機車零組件業提早結束100多人無薪假，但有多家小型工具機業者接續實施。他指出，一家電子零組件業者停止實施500多人無薪假，業者反映訂單回穩，不會再實施。
住宿餐飲方面，黃維琛表示，這期有家花蓮旅宿業者通報113人實施，因地震後住房率下降，加上進行旅館相關整理、修補工作，因此現在才協議實施無薪假。
黃維琛說，業者預計先實施無薪假到6月底，接下來面臨暑假旺季及交通部協助方案實施，加上地震效應和緩，後續狀況仍待觀察。黃維琛說明，這期製造業人數是增加，其中部分企業續簽，也有企業是減少實施人數，整體來說，製造業無薪假情勢仍是朝減緩方向走。
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