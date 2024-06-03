地熱子法完善申設法規 土地限制需跨部會協調

外界倡議地熱可作為綠能基載能源，經濟部近期公告「地熱能探勘與開發許可及管理辦法」，明確地熱能申設行政程序，讓業者於地熱能探勘及開發階段有所依循，盼藉此加速台灣地熱案場設置。

能源署官員表示，由於土地取得仍有開發限制，尤其是地熱管線從地底下經過，是否受限用地別限制，需再透過修法明確地熱電廠開發權利；此牽涉內政部、農業部等不同單位，正跨部會溝通協調中。

根據經濟部規劃，地熱發電預估2025年至少有20MW正式進入商轉，5年內希望放大10倍，在2030年達200MW；2040年再放大10倍、達2GW，2050年目標達6GW規模。

經濟部自112年6月21日修正「再生能源發展條例」訂定地熱專章後，能源署隨後多次召開產學研座談及利害關係人會議徵詢各界意見，並於113年5月13日正式公告「地熱能探勘與開發許可及管理辦法」，明確地熱能探勘及開發申設流程。

針對規範重點，能源署今天透過新聞稿進行說明。

能源署表示，有關「探勘」許可申請，是基於設置地熱能發電設備為目的進行鑽井、開鑿，若為前期學術研究地表調查，則無需申請探勘許可，以簡化程序。

此外，針對案場500公尺間距標準，目前是採用井體地表投影範圍，目的是為了確認與辨識間距範圍內的利害關係人，並預為影響評估與規劃減緩措施。

經濟部將持續依推動情形及相關技術發展，滾動調整相關規定，並已設立地熱發電單一服務窗口。

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