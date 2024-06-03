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通膨高漲、地緣政治風險上升 三大退休基金4月底賺5658億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至2024年4月底止合計5658.9億元。記者侯永全／攝影
勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至2024年4月底止合計5658.9億元。記者侯永全／攝影

美國通膨仍高、以及伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，4月全球金融市場震盪，包括勞動基金國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至2024年4月底止合計5658.9億元，4月單月獲利合計僅回吐429.3億元。

勞動基金運用局、退撫基金管理局今日發布最新績效。展望5月收益表現，勞動基金運用局劉麗茹表示，國際股市、債市、另類資產、以及台股在5月分皆走揚，預計5月收益數將會再回升，以勞動基金來說，5月單月有望進帳逾千億元。

劉麗茹表示，因高通膨、高利率、地緣政治的環境還會持續，加上今年底適逢全球主要國家選舉年，皆會為金融市場帶來紛擾，且會牽動財政及貨幣政策，因為變數多，下半年震盪幅度會更大。

截至2024年4月底止，勞動基金規模為6兆5,128億元，收益數為4,560.5億元，收益率7.57%，4月單月回吐389.1億元。

其中，攸關勞工退休生活保障的新制勞退基金規模為4兆2,662億元，收益數為3,090.3億元，收益率7.56%；舊制勞退基金規模為1兆410億元，收益數755.8億元，益率8.82%；勞保基金規模為9,810億元，收益數為660.5億元，收益率7.71%。

受衛生福利部委託管理之國保基金規模為5,565億元，收益數為384.8億元，收益率為7.74％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為160億元，收益數為10.7億元，收益率為7.12%。

勞動基金運用局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，因此各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2014至2024年4月）平均收益率為6.06%，國保基金近10年多（2014至2024年4月）平均收益率為 6.52%，長期投資績效穩健。

退撫基金截至今年4月底規模達9,016.8億元，收益數為713.6億元，收益率為8.35%。其中，國內投資金額為4,783.9億元，配置比例為53.06%；國外投資金額為4,232.9億元，配置比例為46.94%。

勞動基金 國民年金保險 美國 退撫基金

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