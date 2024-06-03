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無薪假又上升...全台5185人實施無薪假 製造業成重災區

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部3日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有263家，5,185人實施無薪假。圖／本報系資料庫
勞動部3日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有263家，5,185人實施無薪假。圖／本報系資料庫

勞動部3日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有263家，5,185人實施無薪假，較上期增加13家、295人，主要一家橡膠業再次通報500多人實施無薪假，另受到花蓮震災影響，一家旅宿業者通報113人實施無薪假。

製造業仍是無薪假重災區。目前製造業有187家、4,624人實施無薪假，占全體無薪假人數逾八成九，較上期增加11家、178人。四大製造業中，民生業持平，資訊電子業人數則減少505人，但金屬機電業增加98人，化學工業增加585人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，先前有一家橡膠業者實施800人，因到期後再與勞工協商，於這期再通報出來實施500多人。在金屬機電方面，有一家機車零組件業提早結束100多人無薪假，但也有多家小型工具機業者接續實施無薪假。

他並指出，一家電子零組件業者停止實施500多人無薪假，業者反應訂單回穩，不會再實施。

在住宿餐飲方面，黃維琛表示，這期旅宿業有一家花蓮旅宿業者通報113人實施無薪假，因地震之後住房率下降，由於加上須進行旅館相關整理、修補工作，因此現在才協議實施無薪假。

黃維琛說，業者預計先實施無薪假到6月底，後續正好面臨暑假旺季以及交通部協助方案實施，加上地震效應和緩，後續狀況仍待觀察。

黃維琛說，這期製造業人數是增加的，其中部分企業續簽，同時也有企業是減少實施人數，整體來說，製造業無薪假情勢仍是朝減緩方向走。

勞動部 無薪假 製造業

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