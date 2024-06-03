歐盟CBAM將在2026年正式實施 委員會代表：台灣徵收碳費有助接軌

「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」即將在2026年正式實施，台灣企業如何接軌CBAM備受矚目，其中對於台灣課碳稅及碳費，丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）持正面態度表示，有助於台廠接軌CBAM，至於未來台灣所收的碳費或碳稅，如何獲得歐盟CBAM的扣抵，細節有待雙邊進一步協商。

目前台灣在歐盟地區所排名的國外出口廠商位居第五大，可見得台歐之間密切的經貿關係，以及CBAM對台廠影響程度之大。「台灣碳權數位經濟發展協會」與「丹麥商務辦事處」將在6月4日舉辦一場「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」，3日舉行論壇前記者會。何耶柏（Morten Højberg）在會中表示，CBAM在去年10月開始試辦，正式實施碳稅課徵是在2026年，歐盟目前已在增加與主要貿易對手國的對話，包含台灣，以瞭解對歐出口企業是否有什麼窒礙難行的規定和實務面的考量。

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）理事長、DWS德銀遠東投信總經理黃釗盈表示，根據國貿局的數據，2023年對歐洲出口達423億美元，這是歷年新高，佔我對外出口總額的10%左右。此外CBAM在2023年10月試辦以來，根據歐盟執委會的統計資料，台灣2024年申報量高居全球第五，另根據安候建業（KPMG）統計，CBAM列管的六大產業，台灣出口產值占全球排名第八，出口至歐盟的企業家數，以中小企業居多，未來申報需求只會逐年增加，台灣企業對歐出口的量體不小，CBAM實施將衝擊輸歐台商。

黃釗盈也表示，此次丹麥商務辦事處邀請何耶柏訪台，可說是歐盟實施CBAM以來，台灣企業首次有公開機會與歐盟CBAM委員代表直接面對面對談，化解企業輸歐碳焦慮，尤其是避免CBAM成為台灣企業對歐出口貿易障礙。

何耶柏也指出，歐盟正在蒐集各方的數據，要確認出口到歐洲企業是否有被納入碳排監控，CBAM的申報是否應用了正確的方法，數據是否因保密問題而被扣留。他也強調，缺乏排放的生產數據可能導致供應鏈重組或市場退出，對歐出口商或供應商一旦數據不合規，將有失去對歐出口和喪失市場的風險，但對於CBAM已提早準備、做好合規和申報的廠商，將可望在市場激烈競爭中脫穎而出，保有競爭優勢。

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