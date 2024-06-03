CBAM將在2026年上路 台歐雙邊具合作空間

「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」將在2026年正式上路，丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）表示，台灣積極建立碳排放及碳費徵收的方向和制度，與歐盟倡議CBAM相同，未來有很多合作空間。

至於台灣輸歐出口的碳費繳納議題，若台灣已有徵收、可望在歐盟獲得扣抵，何耶柏說，更多扣抵的細節仍有待進一步發展，目前計劃於2025年會有相關法案出爐。

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）與丹麥商務辦事處預計4日舉辦「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」，何耶柏在論壇前記者會表示，CBAM在去年10月開始試辦，2026年正式實施碳稅課徵，歐盟目前增加與台灣在內主要貿易對手國對話，以了解對歐出口企業是否有什麼窒礙難行的規定和實務面的考量。

台灣碳權數位經濟發展協會理事長、DWS德銀遠東投信總經理黃釗盈表示，根據國貿局的數據，2023年對歐洲出口達423億美元，是歷年新高，占台灣對外出口總額約10%。

CBAM自2023年10月試辦以來，根據歐盟執委會統計，台灣2024年申報量高居全球第五。

根據安候建業（KPMG）統計顯示，CBAM列管的六大產業中，台灣出口產值占全球排名第八。出口至歐盟的企業家數，以中小企業居多，未來申報需求只會逐年增加。

黃釗盈指出，2024年CBAM首次試申報，結果顯示台灣企業對歐出口的量體不小，CBAM實施將衝擊輸歐台商。

歐盟加強對外溝通CBAM，此次丹麥商務辦事處邀請何耶柏訪台，讓台灣企業有機會溝通，這是歐盟實施CBAM以來，首次有公開機會與歐盟CBAM委員代表直接面對面對談，化解企業輸歐碳焦慮，更重要是避免CBAM成為台灣企業對歐出口貿易障礙。

何耶柏表示，CBAM目的是降低碳排放到第三國風險的工具，並且從2026-2034年取代歐盟排放交易體系（ETS）中歐盟設施的「免費排放配額」，有助推動更多國家採用MRV*政策。

至於歐盟核發CBAM證書的收入，何耶柏說明，除做CBAM營運和研發費用之外，剩餘七成將被指定做為歐盟成員國的「綠色投資」，讓各國政府投資和輔導企業朝零碳排的方向努力。

何耶柏指出，CBAM自去年開始試辦以來，目前處於過渡期，歐盟正在蒐集各方的數據，要確認出口到歐洲企業是否有被納入碳排監控，CBAM的申報是否應用了正確的方法，數據是否因保密問題而被扣留。

何耶柏此行也將走訪亞洲主要國家，了解各國在因應CBAM上有何罣礙難行之處。在亞洲國家裡，台灣因應全球氣候變遷上的努力，除已立法外，制度也愈趨完備，碳費也入法開徵，未來台灣企業出口到歐洲，若有碳費的課徵，依目前歐盟的態度，應該有機會可以做扣抵，但如何扣抵的細節仍有待更多協商。

2026年CBAM正式徵收碳稅，何耶柏解釋，CBAM除為氣候變遷降低碳排放外，對歐洲進口商開徵進口商品的碳稅，也在實現公平貿易，此舉牽一髮動全身，各界有不同看法和評論，如期推動CBAM，歐盟和各成員國也全部動員，努力化解疑慮，以避免歐洲進口商因為不符合規定，導致企業倒閉、清算，中小企業競爭失利、大企業獨霸的產業失衡。

何耶柏指出，CBAM在2024年10月將報告實際嵌入式排放數據，要求歐洲代理商要提供直接和間接排放監測和報告，這些包括生產過程和上游產品數據。歐盟對於歐洲進口商若有錯誤陳述，將施予制裁。

何耶柏強調，缺乏排放/生產數據可能導致供應鏈重組或市場退出，對歐出口商/供應商一旦數據不合規，有失去對歐出口和喪失市場的風險。但CBAM的領跑者，可望在市場激烈競爭中脫穎而出，保有競爭優勢。

何耶柏說，今年和明年歐盟還有九項規定和九項法案要拍板定案，歐盟也在積極尋求與貿易對手國對話，順利推動CBAM。

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