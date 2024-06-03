5月PMI報喜！指數強力彈升至55.4% 結束14個月緊縮轉擴張

5月PMI報喜！中華經濟研究院3日發布2024年5月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數強力彈升6個百分點至55.4%，結束連續14個月緊縮轉為擴張，為2022年5月以來最快擴張速度。中經院代理院長王健全表示，復甦力道滿強， 下個月應可持續站穩擴張。

王健全指出，5月PMI指數強彈，主因國際市場不確定性下降，美中經濟回溫，品牌廠商陸續回補庫存，製造業自2021年12月以來首見新增訂單與生產指數雙雙站上60%以上擴張速度，二指數分別攀升13.7與10.9個百分點至63.8%與61.0%，未來六個月展望指數亦攀升至2022年4月以來最快擴張速度。

不過，王健全也提到，美中不足的是製造業仍以採購關鍵物料為主，存貨指數仍持續緊縮，客戶存貨亦已連續19個月低於當前客戶所需，且低於50%以下，雖然有些長單，但多數仍是短單、急單。原物料價格雖上漲，使得原物料價格指數已攀升至2022年6月以來最快上升速度，但製造業客戶並未全面拉貨，仍有些保守。其中表現較好的產業仍是跟AI、半導體相關供應鏈。

中研院研究員簡錦漢指出，AI新發展不只帶動台灣經濟成長，也帶動日、韓，但台灣的PC製造和晶片製造都用在AI產業，台灣產業供應鏈可說是站在AI新發展的風口浪尖上，是台灣的幸運，也是台灣的實力，預期未來半年PMI指數應都會持續溫和成長。

不過，中經院副院長陳信宏也提醒，除了要留意長單或短、急單外，也須留意國際其他各國的PMI動向，特別是我國主要出口的國家，國際終端需求會影響我們的恢復動力。此外，AI擴散效果究竟有多大？也需持續觀察。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫則說，後續要特別注意非經濟因素的干擾，尤其是傳統旺季第3季即將來臨，需密切關注地緣政治，這是最讓人傷腦筋的部分。

5月未季調的台灣非製造業經理人指數微升0.1個百分點至54.2%，已連續19個月擴張，王健全指出，商業活動與訂單持續擴張，股市回升、母親節檔期、出境旅遊熱絡，以及國際運價回升，都使得未來展望指數躍升8.7個百分點至63.6%，為2022年1月以來最快擴張速度。

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