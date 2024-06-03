力求穩定物價！第12波關鍵原物料減徵措施啟動 政院：延長至9月底

端午節將至，行政院副院長鄭麗君今天召開穩定物價小組會議，密切掌握應節商品供應及價格情勢。另鑒於地緣政治風險仍大，為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年9月底，持續從源頭減輕業者營運負擔，力求穩定物價。

行政院指出，雖國際農工原物料價格處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格持續穩定，本年4月消費者物價指數(CPI)年增率已回落至1.95%，其中行政院「穩定物價」小組關注之17項重要民生物資CPI年減0.16%，創下2020年4月以來新低，顯示國內物價上漲壓力略為趨緩。

但俄烏戰爭、中東衝突等地緣政治風險仍大，加以主要產油國減產、極端氣候頻率增加，CRB全球商品指數由去年12月12日的相對低點258.1點，上升至本年5月30日的293.0點；其中，原油價格緩步上升，布蘭特原油價格由去年12月的77.58美元，漲至本年4月的89.94美元。

國際地緣政治風險續存，原油及大宗物資價格走向尚多變數，且部分物資如黃豆、小麥、奶油等之進口價格仍較2021年降稅前高，請相關部會持續關注，審慎因應輸入性通膨的可能性，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，原實施第11波減徵關鍵原物料稅負措施至本年6月底，會議決議啟動第12波措施，加碼延長至本年9月底。包括：(一)免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。(二)免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。(三)汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

鄭麗君責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。另一方面，主動與業者建立聯繫管道，提前掌握商品之價格調整規劃及業者面臨之困難，適時提供必要協助，力求穩定民生物價。

此外，端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品之一，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等食材需求將大幅增加。農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配，包括：毛豬供應增加10%、蔬果供應增加11.3%，另糯米、香菇、花生、魷魚、蝦米等主要食材庫存充裕，可充分滿足市場消費需求。

商品推薦