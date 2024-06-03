景氣報喜！ 中經院5月製造業PMI大躍升為55.4%

中經院今天發布5月製造業採購經理人指數（PMI）大幅上升到55.4%，較上月躍升6.0個百分點，中斷連續14個月緊縮轉為擴張，主要是受惠於國際市場不確定性下降，品牌廠商陸續回補庫存，其中新增訂單與生產兩指數同步站上60.0%以上擴張速度，是兩年多來首見。未來六個月展望指數亦攀升4.9個百分點至60.1%，也是2022年4月以來最快擴張速度，顯示廠商對未來景氣看法轉趨樂觀。

中經院指出，2024年5月經季節調整後的製造業PMI中斷連續14個月緊縮轉為擴張，指數躍升6.0個百分點至55.4%，為2022年5月以來最快擴張速度。五項組成指標中，經季調的新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間都上升，高於50.0%以上，只有存貨持續緊縮低於50.0%。

中經院代理院長王健全表示，5月總指數大幅攀升，季調後之新增訂單與生產兩指數同步站上60.0%以上擴張速度，

二指數分別攀升13.7與10.9個百分點至63.8%與61.0%，是自2021年12月以來首見，其中新增訂單已攀升至2021年8月以來最快擴張速度，他說，只要到60%以上，都是屬於非常好的數據。

中經院指出，推升製造業新增訂單與生產指數雙雙站上60.0%以上擴張速度，主要是化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、食品暨紡織產業與基礎原物料產業之新增訂單大幅攀升。其中電子暨光學產業新增訂單與生產指數皆已連續3個月維持在60.0%以上擴張速度。除2023年下半年開始熱絡的AI、半導體相關供應鏈外，其他電子零組件業者也陸續回報訂單、生產與展望呈現擴張。

至於未來六個月展望指數則是連續4個月擴張，指數攀升4.9個百分點至 60.1%，為2022年4月以來最快擴張速度。

2024年5月未經季節調整之台灣非製造業經理人指數（NMI）則是連續19個月擴張，指數微升0.1個百分點至 54.2%。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用皆呈現擴張，供應商交貨時間都上升，且高於50.0%。未來展望指數則是連續7個月擴張，指數躍升8.7個百分點至63.6%，為2022 年 1 月以來最快擴張速度。

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