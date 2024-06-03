宗教團體雇用廟祝等廟務人員 內政部：須符合勞基法
媒體報導台南地區某間廟宇近期張貼「廟祝」徵人啟事，僅有月薪2萬5,000元、月休2天，經臺南市政府勞工局確認該勞動條件不符合勞基法規定。內政部3日呼籲，宗教團體雇用廟祝等廟務人員，須符合勞動基準法規定，維護宗教服務人員權益。
內政部3日表示，經洽據勞動部，行政院勞工委員會98年9月8日勞動1字第0980130696號公告，傳教機構僱用之勞工，自99年1月1日起適用勞動基準法。因此，傳教機構與所僱勞工間，即寺廟與廟祝或行政人員間，如具僱傭關係者，雙方以口頭或書面約定工資、工作時間、休息及休假等，都必須符合勞動基準法相關規定。
至於寺廟之「志工」或「義工」者，由於無約定工資、工作時間、休息及休假等，不適用勞基法。因信仰感召，自願終身奉獻服務的神職人員，也因其老病死已由宗教團體負責照顧，原則不適用勞基法。
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