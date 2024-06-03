環洋離岸風電環差案過初審 補潮間帶施工工法

環境部今天審查彰化外海環洋離岸風電環差案。由於此案涉及潮間帶施工，環委要求補充說明工法及環境影響減輕對策，經會議討論後建議補充修正後通過，將送環評大會審查。

環境部今天召開「環洋離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。

根據資料，本案於去年4月通過環評、去年底獲經濟部核配，預計民國116年併網；風場位於彰化縣外海，面積約53平方公里，距離岸邊最近約8公里；風機數量不超過42座，總裝置容量最大不超過440MW。

第1次初審會議時，環評委員認為，應由經濟部與業者先共商海纜上岸點、再送環境部審查。

開發單位今天表示，海纜上岸段將依主管機關規定由彰化南側共同廊道上岸，並設計3個上岸點的具體規畫及可能的陸纜路徑，調整原核定陸域輸配電系統併聯規劃，未來陸纜將依照目的事業主管機關實際核定路線為主；原規畫變電站面積為1萬平方公尺，也申請變更下修至4000平方公尺。

環委指出，本次雖然有3個上岸點及陸纜的具體規畫，但現在已經是提環境差異分析報告，應該很明確的說明到底優先選項為何、執行有什麼困難。

開發單位回應，主要是涉及私人土地取得協商，需分別與眾多地主協調；會希望選擇對環境影響最小的方案。

另外，環委指出，由於上岸地沿岸為潮間帶，且寬度達3、4公里，以水平導向鑽掘工法（HDD工法）有約1公里左右的長度限制，剩餘距離若沒有使用HDD工法，在潮間帶施工都是很敏感的事，施工工法應該說明清楚。

環委並要求評估於潮間帶開挖時避開4月份候鳥群聚、北返期間，並補充無法使用HDD工法時的規畫及範圍；另外補充施工期間二氧化氮排放量較背景值大幅增加的原因；回填採用控制性低強度回填材料（CLSM）的規畫等。本案建議補充修正後通過。

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