中美貿易戰衝擊！ 企業布局東南亞注意「關稅」問題

因應美對中關稅審查，許多企業為了減少關稅影響及分散供應鏈風險，對南向布局的需求增加，東南亞地區的區域性關稅協定優勢及市場潛力，成為市場關注焦點。

美國總統拜登於今年5月14日宣布，已指示美國貿易代表署對來自中國大陸的一系列商品提高或開徵關稅，其中包括電動汽車、電動汽車電池、電池零件、半導體、太陽能電池、永久磁鐵以及某些鋼鐵和鋁產品，將新增的產業包括關鍵礦產和醫療用品。

此前，美國貿易代表署將前總統川普對一系列原產地為中國大陸之商品徵收的關稅進行長期審查。這些關稅是根據1974年《貿易法》的301條徵收，須每四年審查一次。拜登的聲明將令一些美國進口商感到失望，在新的法令頒布前有人猜測這次的審查可能會有針對性地降低301條款稅率或取消某些關稅細目。然而，所有現有的301條款關稅一部分維持在當前水準，一部分增加，並沒有關稅被降低或取消。

新加坡商普華國際諮詢股份有限公司海關和國際貿易部協理郭維智分析，基於美國貿易代表署於2018年確定中國大陸在技術轉讓、智慧財產權和創新方面從事不公平或歧視性的政策和行為，美國貿易代表署的審查涵蓋了受301條款約束的所有產品。這些關稅從7.5%到25%不等，適用於從中國大陸出口至美國大約5,500億美元的商品。

美國貿易代表署於2022年5月啟動為期四年的關稅審查，美國貿易代表署得出結論，關稅有效促使中國大陸消除這些不公平的政策和行為，但尚需要採取進一步的行動。結論是拜登總統提高或開徵關稅的指令的基礎，其中一些關稅將於今年生效，其他法案將於2025年或2026年生效。

關稅的上調可能會對美國經濟產生重大影響，這取決於受影響產品和產業的替代供應或生產來源的可用性和可行性。進口、製造或使用受影響產品的美國廠商應對其供應鏈風險機會進行全面分析，並考慮各種緩解策略，例如申請豁免、分散供應來源，或將關稅成本轉嫁給客戶或供應商的可行性。

許多廠商計劃將其供應鏈轉移到非中國大陸國家，以降低關稅和貿易合規風險，尤其是那些受到美國政府採購要求而受美國貿易協定法約束的產品。

多數台商為了減少關稅影響及分散供應鏈風險，對南向布局的需求增加。廠商應仔細評估提高的關稅對其運營的影響程度，以及能否從新的排除機會中獲益，並須密切關注中國大陸對美國措施的因應，評估任何報復措施帶來的影響。

中美貿易戰、疫情因素乃至近期的俄烏戰爭，以成本效率為優先考量的全球供應鏈被迫改變，從「長鏈」轉為「短鏈」或「多鏈」的區域化發展新常態。台廠在國際產業鏈分工體系中，長期扮演品牌商重要供應鏈角色，因此在供應鏈移轉的策略思維中，東南亞地區具有區域性的關稅協定優勢及市場潛力，成為關注焦點。

現今的新南向各國其特殊且差異化的國情與經商環境，與台商原本熟悉的中國大陸截然不同，台資集團不宜複製過去在中國大陸的思維來投資東南亞各國，應加強監管，設定因地制宜的管理方式，並配置更多資源來協助管理，如尋求外部顧問協助評估風險且建立制度、對海外據點進行稅務健檢瞭解目前風險、導入數位化管理系統等，以健全台資集團在新南向各國的供應鏈布局。

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