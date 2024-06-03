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卓揆：政院投入9,036萬元 持續強化海巡執法量能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰3日出席海洋委員會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。（行政院提供）
行政院長卓榮泰3日出席海洋委員會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。（行政院提供）

行政院長卓榮泰3日出席海洋委員會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」時表示，行政院已透過專案核列9,036萬元經費，購置260輛巡邏、偵防等海巡任務用車，請海巡同仁遇到不法情形，能夠堅定立場，積極完成每一項任務，做人民的後盾，政府也一定會和大家永遠站在一起，做大家的靠山。

卓榮泰表示，很高興今日出席「端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，看到海巡弟兄姊妹們個個精神抖擻，展現壯盛的軍容，再加上現場一字排開政府為海巡同仁們添購的巡邏、偵防等任務用車，令他對國家海疆安全的維護充滿信心。他說，各位海巡同仁是守護海域、保衛國家最堅強的機動部隊，即使在家家戶戶準備歡度端午節之際，大家仍如常地堅守崗位，守護國家安全，因此政府應提供更多同仁執勤所需裝備及資源，以慰勞及感謝海巡同仁的辛勞。此外，院長也感謝社會各界長期以來，從各方面給予海巡同仁協助與支持，使海巡工作能順利進行。

卓榮泰強調，海巡同仁向來肩負維護國安、治安、平安「三安」的重大國家使命；同時，他們也是守護「三個第一線」的重要關卡，包括：防制毒品、食品安全，以及國家安全維護的海上第一線。

卓榮泰進一步指出，去年海巡署全年度共查獲各級毒品計4千餘公斤，在防制毒品的第一線成功攔阻毒品流入國內，不僅保障國人健康，也避免毒品荼毒家庭與社會。其次，在食品安全防護方面，海巡同仁去年也查獲許多非法走私的農漁畜產品及未稅香菸，不僅讓國人能夠食的安心，也有助穩定市場秩序。最後，在國家安全維護方面，海巡同仁在海上的第一線，辛苦維護海域與國家的安全，他要對海巡同仁的盡忠職守表達肯定與感謝之意。

卓榮泰強調，他深知海巡同仁肩負國家海洋安全、岸際執法及海難救助的辛勞，因此行政院也透過專案核列9,036萬元經費，購置260輛巡邏、偵防等海巡任務用車，以擴增海巡岸際力量，提高同仁士氣。院長也期勉所有海巡同仁遇到不法情形，能夠堅定立場，永不退縮，展現為人民與國家服務、守衛國家安全的決心，戮力完成每一項任務，做人民的後盾，「該抓的就抓，該扣的就扣，該罰的就罰，該驅逐的就驅逐」，政府也一定會和大家永遠站在一起，做大家的靠山。

卓榮泰 毒品 海巡署

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