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怡和跨足綠電交易市場 子公司怡和綠電超商獲再生能源售電業執照

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

怡和國際（7590）旗下的怡和綠電超商3日宣布，已取得再生能源售電業執照，即日起媒合綠電交易，服務廣大綠電需求者。

怡和綠電超商表示，不是大企業你也可以在綠電超商買到綠電，讓綠電不再遙不可及，未來將在綠電交易、代理電力交易平台資源操作(AFC)以及節能減碳加值服務等面向，積極投入市場。

怡和綠電超商董事長朱文煌表示，怡和集團長期致力發展再生能源，從電廠建置提供前段融資到設計規畫、建置、維運等皆有完整解決方案，而怡和綠電超商提供綠電交易平台，從電力供應端著手，搭配AI智能科技，解決企業在綠電採購過程中遇到的諸多挑戰，如綠電供應不足、餘電管理、高綠電比例需求等，讓綠電以最優效率運轉，且綠電超商可提供及時且完整減碳諮詢服務，從碳排盤查、診斷分析、解決方案到最終的改善和認證，為目前售電業提供可一站購足淨零碳排業者之一。

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