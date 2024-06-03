缺500億要5000億 郭國文：藍白修財劃法是搶錢法案
立法院下一個修法重點將聚焦於25年未修正的「財政劃分收支法」，立法委員郭國文3日質詢時痛批，藍白的法案只是圖利自己的人搶錢法案，呼籲強化地方財政能力，應該將財劃法連同「地方制度制法」、「地方稅法通則」和「公債法」等地方財政四法，一起討論。
郭國文指出，根據主計總處的統計，去年各地方政府的預算缺口大約560億，但是根據國民黨團提案，地方會從中央搶超過5000億，民眾黨則要搶約3000億，顯然跟地方實際需求不吻合，更可能面臨錢太多，預算無法消化的問題。
更誇張的是，郭國文發現藍白法案的共通點就是要圖利自己人，國民黨的版本設下「蔣萬安條款」，無條件給首都3%預算，大約是250億，但台北市已經錢多到不知道怎麼花，這樣的修法只會加劇地方政府間的貧富差距。
另外，根據國民黨版本，要求高達67%的預算數要依照人口分配，人口最多的新北市被視為最大贏家，因此稱呼為「侯友宜條款」。
至於民眾黨，則獨厚高虹安執政的新竹市，修法內容要求，營業所得稅5%稅金直接給收稅的地方縣市。但以台積電為例，竹科、南科、中科都有工廠，甚至南科產值超越新竹，但由於台積電總公司設在新竹，等於南科、中科的功勞由高虹安通吃。
郭國文強調，藍白希望財劃法修法擺脫搶錢法案的罪名，那就把地方財政四法：財劃法、地方制度法、地方稅法通則、公債法共同納入討論，此主張也獲得財政部長莊翠雲的認同，認為應該擴大討論才能達到改善地方財政自主性的作用。
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