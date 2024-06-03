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審查財劃法 17縣市代表上台爭取2,575億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院財委會3日審查「財政收支劃分法修正草案」。在野黨立委無不積極爭取，立法委員羅明才更是點名在場22縣市代表上台爭取，最後有17縣市代表上台，合計爭取2,575億元。

立法院財委會3日進行審查「財政收支劃分法修正草案」。財政部長莊翠雲在備詢時也強調，財政部已經有擬訂初步修法方向，但因為地方政府在相關分配指標差距仍大，還在凝聚共識，政院版的財劃法修正草案「沒有時間表」。

民眾黨立委黃珊珊質詢時舉例，每次中央拍板讓軍公教加薪，但中央只補助第一年，第二年之後就要請各地方政府想辦法，但地方政府錢要從哪裡來，又得再看中央政府臉色，這就是為什麼要修財劃法。立委黃國昌也說，財劃法已經25年沒有修法，不少縣市面臨財政困境，修法勢在必行，要求財政部儘速提出行政院版本。

羅明才更直接點名在場22縣市代表「不缺錢的舉手」，但沒有代表舉手；他又再問「很缺錢的舉手」，從金門縣代表開始，陸續包括南投縣、花蓮縣和新竹市代表也接著舉手。

羅明才接著邀請「認為有缺錢」的縣市代表上台報數，提出計算後的缺額，分別為台北市代表希望增加200億元、桃園市500億元、新竹縣100億元、南投縣50億元、新北市600億元、宜蘭縣140億元、花蓮縣100億元、金門縣20億元、台中市300億元、雲林縣100億元、新竹市100億元、苗栗100億元、嘉義市100億元、基隆市90億元到100億元、澎湖25億元、台南市50億元到60億元和連江縣（馬祖）5億。

最後有17個縣市代表上台，未上台的縣市代表為僅高雄市、嘉義縣、台東縣、屏東縣和彰化縣代表，合計缺額2,575億元。

財劃法

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