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繼禁止77項工具機之後 經部再公告增列禁止硝酸纖維產品出口兩俄

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照/記者黃仲裕攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照/記者黃仲裕攝影

經濟部3日表示，已於5月30日公告，為防阻我國生產之硝酸纖維素涉入俄羅斯軍事武器用途，繼今年3月8日禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口後，增列硝酸纖維產品(稅則為391220)禁止對兩俄出口，新規定自今年6月14日起生效。

經濟部表示，硝酸纖維素為無煙火藥之關鍵成分，歐美均已列為管制項目，我國有必要加強管控，以免成為國際管制漏洞。

經濟部提醒廠商，初次違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則已大幅提高至100萬元，業者應遵守國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，以避免違規進而影響商譽及自身權益。

相關輸俄清單可參考以下連結：

1.經濟部公告：https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=149835&log=detailLog

2.輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單：

https://www.trade.gov.tw/Files/PageFile/784625/784625fcts320240530111912.pdf

俄羅斯 經濟部

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