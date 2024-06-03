獲利回吐389億元！勞動基金截至4月仍大賺4,560億元、收益率7.57%

因美國通膨仍高、以及伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，4月全球金融市場震盪，勞動基金截至2024年4月底規模為6兆5,128億元，收益數為4,560.5億元，收益率 7.57％，4月單月回吐389.1億元。

勞動基金運用局3日發布最新績效。其中，新制勞退基金規模為4兆2,662 億元，收益數為3,090.3億元，收益率7.56％；舊制勞退基金規模為1兆410億元，收益數755.8億元，益率8.82％；勞保基金規模為9,810億元，收益數為660.5億元，收益率7.71％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,565億元，收益數為384.8億元，收益率為7.74％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為160億元，收益率為7.12％。

勞動基金運用局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，因此各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2014至2024年4月）平均收益率為6.06％，國保基金近10年多（2014至2024年4月）平均收益率為 6.52％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，受到美國發布3月通膨數據表現不佳、 伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，以及美國第一季經濟表現疲軟僅成長1.6％等影響，今年4月主要金融市場跌多漲少，其中 MSCI 全球股票指數 4 月表現為負3.30％，今年累計上漲4.63％；MSCI新興市場股票4月表現為0.67％，今年累計上漲2.85％，台灣加權股價指數4月表現為 0.50％，今年累計上漲 13.75％。

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