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在野黨提修財劃法 卓榮泰強調在兩原則下願意開放討論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。(記者林伯東／攝影)
行政院長卓榮泰。(記者林伯東／攝影)

對於財劃法一直傳出修法聲音，行政院長卓榮泰3日表示，中央與地方始終要抱持合作關係，在考量國民平等以及地方均衡發展的考量之下，中央與地方一定要站在互相幫忙的立場，而不是包圍，只有互相的支撐，中央用全國的高度的角度來看，才能夠在公平性、合理性，以及維護中央政府韌性，多重的考慮之下，做最好的財政規劃，如在此基礎之下，願意開放討論，但是重要的原則希望大家能夠理解。

卓榮泰今日出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」接受媒體採訪時針對藍白兩黨將聯手修財劃法，要求中央釋出15%稅收，發動地方包圍中央議題表示，自已也是來自地方議會，相當清楚地方政府在經營上的問題跟他們的心情，不過中央和地方始終要保持合作的關係，我們在考量國民平等以及地方均衡發展的考量之下，2024年中央補助給地方的包括統籌分配稅款，有4,043億，一般補助款有2,303億，兩個加起來，2024年中央補助地方，有6,300多億。

卓榮泰說，這些更包括前瞻基礎建設，當中的水資源、交通建設、城鄉建設等等，那個都還不計算在內。另外還有其他相關的，包括長照的經費的補助，這個都遠遠超過現在討論的數目，但中央與地方一定要站在互相幫忙的立場，而不是包圍，只有互相的支撐，中央用全國的高度的角度來看，才能夠在公平性、合理性，以及維護中央政府韌性，多重的考慮之下，做最好的財政規劃。

卓榮泰也說，財劃法多年來有一些討論，但是從沒有結論，政府願意討論，但是一定要站在中央地方互補、互相支撐的這個原理底下，這樣才能夠廣納地照顧到全國每一個縣市、每一個人民，而不讓它產生地方的落差，也不讓它產生建設上的不足，所以願意開放的討論，但是重要的原則希望大家能夠理解。

卓榮泰 財劃法

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