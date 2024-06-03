金融市場震盪 勞動基金4月虧損389億元

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，受金融市場震盪影響，4月單月虧損新台幣389.1億元，而今年截至4月底評價後收益數為4560.5億元。

勞動部勞動基金運用局今天公布，整體勞動基金截至4月底止規模為6兆5128億元，今年截至4月底評價後收益數為4560.5億元，收益率為7.57%。

基金局表示，回顧4月金融市場表現，受到美國發布3月通膨數據表現不佳、伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，以及美國第1季經濟表現疲軟僅成長1.6%等影響，4月份主要金融市場跌多漲少，其中勞動基金4月份單月收益數為負389.1億元。

根據資料顯示，今年截至4月底，新制勞退基金規模為4兆2662億元，收益率7.56%；舊制勞退基金規模為1兆410億元，收益率8.82%；勞保基金規模為9810億元，收益率7.71%；就保基金規模為1704億元，收益率2.64%；勞職保基金規模為364億元，收益率0.54%；積欠工資墊償基金規模為178億元，收益率4.84%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為5565億元，收益率為7.74%；受農業部委託管理農民退休基金規模為160億元，收益率為7.12%。

基金局表示，各主要國家利率水準仍維持高檔，通膨數據尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，都為金融市場帶來紛擾。

展望未來，基金局表示，後續將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。

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