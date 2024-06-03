快訊

Disney+打擊寄生帳號6月正式上路！ 這時間點全球用戶無一倖免

黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！ 科技專家：輝達法務會收到資料

北市南陽街義大利麵店換瓦斯桶不慎引氣爆 3女員工遭燙傷送醫

財畫法修正政院版在哪？ 莊翠雲：要凝聚共識、沒時間表

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
立法院財政委員繼續針對財政收支劃分法部分條文修正草案進行答詢。圖／本報系資料照片
立法院財政委員繼續針對財政收支劃分法部分條文修正草案進行答詢。圖／本報系資料照片

立院財委會今日繼續針對財畫法修正案進行答詢，立委針對政院版版本何時提出頻頻砲轟財政部，認為政院要對自己態度說清楚。財政部長莊翠雲強調，要廣徵意見凝聚共識，過去5度提出就是因為沒有共識，必須凝聚地方政府意見。

莊翠雲說，各地方政府提出指標差距很大，有多達30-50個。政院版要凝聚共識出來，「當然沒有時間表」。

立委黃珊珊提到，就是垂直分配不夠，地方才會在水平分配上爭執，政院到現在沒有行政院版，非常失望。造成中央請客地方買單，希望財畫法可明確化，能給地方多少講清楚。

莊翠雲也回應，現在努力的就是水平分配，分配公式入法是要凝聚共識，修法方向包括畫一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制。

立委黃國昌批評，民進黨在野時主張修財畫法，蔡英文任內2015年也主張修法，賴總統在2018年時任院長時也承諾要提政院版本，但過去8年民進黨執政對財畫法修法屢次跳票。他也提到，中央統籌分配稅款占國稅比例逐年下降、一般補助款占國稅比例2020年來逐年減少，中央挹注地方財源占國稅比例同樣從2020年逐年降低。

莊翠雲強調，垂直分配會把水平調整完要達到最大共識，現在是在凝聚共識過程，但現在差距很遠，提出版本若沒有共識也有沒用。

延伸閱讀

是否同意當沖降稅延長？ 財長莊翠雲回應：不適合常態化

光電業貸後違規 財政部將控管

公股銀光電產業貸後管理 違規最重停止貸款

蔡英文國債鐘負債創紀錄 李彥秀：留給台灣人的畢業禮物

相關新聞

在野黨提修財劃法 卓榮泰強調在兩原則下願意開放討論

對於財劃法一直傳出修法聲音，行政院長卓榮泰3日表示，中央與地方始終要抱持合作關係，在考量國民平等以及地方均衡發展的考量之...

金融市場震盪 勞動基金4月虧損389億元

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，受金融市場震盪影響，4月單月虧損新台幣389.1億元，而今年截至4月底評價後收益數為...

財畫法修正政院版在哪？ 莊翠雲：要凝聚共識、沒時間表

立院財委會今日繼續針對財畫法修正案進行答詢，立委針對政院版版本何時提出頻頻砲轟財政部，認為政院要對自己態度說清楚。財政部...

本周台股／AI族群期待COMPUTEX加持 台股技術面有壓追高恐遇險

受美股科技股回檔影響，台股上周五重要權值股表現受到壓抑，大盤指數開高走低，終場下跌190點，跌幅0.89%，指數收在2萬1174點；上周加權指數周線收黑，中止連五紅，周線下跌391點，跌幅1.81%。法人表示，台股本周4日登場的台積電股東會、以及台北國際電腦展（2024 COMPUTEX），此外，端午節連假將至，由於端午節過後接近季底，上漲機率相較節前下降，須關注端午是否變盤。

財經人物／魏哲家喜愛武俠人物韋小寶 卻嘆一事未獲張忠謀真傳

26年過去了。從1998年第1天赴台積就職，如今站上權力高峰。這位出生南投鹿谷，坦言自己不是用功學生，卻喜愛閱讀武俠，且偏愛金庸「鹿鼎記」中熟諳人性、機智聰敏的「韋小寶」，性格豐富多面的台積電總裁魏哲家，將在6月4日台積股東會後，接掌董事長大位。

最低工資 估明年至少調4%

勞動部將於第三季邀集勞資政學四方召開「最低工資審議會」，決定明年最低工資。主計總處上周最新預測今年物價指數（ＣＰＩ）年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。