財畫法修正政院版在哪？ 莊翠雲：要凝聚共識、沒時間表

立院財委會今日繼續針對財畫法修正案進行答詢，立委針對政院版版本何時提出頻頻砲轟財政部，認為政院要對自己態度說清楚。財政部長莊翠雲強調，要廣徵意見凝聚共識，過去5度提出就是因為沒有共識，必須凝聚地方政府意見。

莊翠雲說，各地方政府提出指標差距很大，有多達30-50個。政院版要凝聚共識出來，「當然沒有時間表」。

立委黃珊珊提到，就是垂直分配不夠，地方才會在水平分配上爭執，政院到現在沒有行政院版，非常失望。造成中央請客地方買單，希望財畫法可明確化，能給地方多少講清楚。

莊翠雲也回應，現在努力的就是水平分配，分配公式入法是要凝聚共識，修法方向包括畫一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制。

立委黃國昌批評，民進黨在野時主張修財畫法，蔡英文任內2015年也主張修法，賴總統在2018年時任院長時也承諾要提政院版本，但過去8年民進黨執政對財畫法修法屢次跳票。他也提到，中央統籌分配稅款占國稅比例逐年下降、一般補助款占國稅比例2020年來逐年減少，中央挹注地方財源占國稅比例同樣從2020年逐年降低。

莊翠雲強調，垂直分配會把水平調整完要達到最大共識，現在是在凝聚共識過程，但現在差距很遠，提出版本若沒有共識也有沒用。

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