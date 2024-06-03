聯準會言行、企業財報動見觀瞻 逢低布局美股較為有利

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，美國薪資成長率已放緩至更永續的速度，達到「金髮女孩」區域，既能支持消費者支出和經濟，又不會引發「薪資-物價」螺旋式上升而致使緊縮貨幣政策回歸。而隨就業市場趨於平衡，即使2024年來面臨一系列不利的通膨數據，聯準會也能保持耐心，這種平衡是值得歡迎的進展。儘管通膨可能需要一段時間才能減弱，但前景改善加上美國股市近期的回調，對長期投資人而言是一個機會。

富蘭克林證券投顧表示，綜觀最新FOMC會議紀錄與近期聯準會官員們的談話內容，普遍認為2024年來的通膨數據未能讓他們對實現2%通膨目標更有信心，應保持耐心且不急於降息，這也代表未來高利率環境可能維持更長時間，市場也據此調整了降息預期，芝商所FedWatch數據顯示，目前預計首次降息時間遞延至11月，然而，隨最新數據顯示製造業和服務業均持續面臨高成本壓力，投資人擔憂這可能使他們將成本轉嫁給消費者，故改為預計年內僅會降息一次，不過，目前大多數官員仍不預期需要再次升息，此一鷹中帶鴿的訊息將有助支撐美股，惟仍需留意AI領域最新進展、中東地緣政治不確定性、更多聯準會官員談話等因素的干擾，這些因素均可能加劇美股短線波動。

富蘭克林證券投顧表示，AI題材領頭羊Nvidia再次輕鬆繳出亮眼業績成績單，讓市場鬆口氣，也顯示各家企業依然持續投資於AI，AI軍備競賽未歇，長遠來看，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，強勁AI需求可望延續，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)、電力等建置AI基礎設施階段所需的各種元素將是第一階段最大受惠者，而那些能順利將AI應用於產品與服務，並在未來將其變現(Monetize)以創造新的營收和成長動能來源的公司也將會受惠。而根據Factset的數據，2024年在史坦普500指數各類股中，仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過15%，優於整體史坦普500指數的11.4%，故而美股短線上出現回檔修正並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

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