環境部提升環評審查效率 訂兩目標
環境部持續提升環評效率，並訂下兩大目標，首先，應在六個月至一年內完成環評審查，其次一年內完成環評書件審查的比率要達九成以上。
環境部表示，第4季將啟動環評總體檢，並持續落實環評精進措施，要讓環評聚焦環境議題，非環境議題則回歸主管機關釐清爭點，將有效釐清爭議。
針對再生能源環評，環團對於太陽光電、離岸風電等環評案件，都希望能夠持續加嚴；然而「捏驚死，放驚飛」，若加嚴程度太大，也恐影響審查效率，或有過多案件進入審查、導致塞車，反而無助能源轉型。環評改革尺度如何拿捏，是最大難題。
此外，先前曾有水力發電個案，因為開發單位施工又停工，因環評法漏洞而未再提環現差報告，引發爭議，環境部已允諾會納入下一波修法檢討。
據了解，環境部也正檢討啟動環評時機，包括環境現況差異分析（環現差）制度，包括「何時應做環現差」、「環現差評估方法」、「環現差審議及作結方式效力」，都將重新檢視法規。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 兄弟姐妹有單身嗎？她繼承房產選錯方式 遭課重稅120萬
▪ 超崩潰！連日雨北市信義區社宅電梯進水全掛 24樓住戶腿軟
▪ 只租2類人…她委屈嘆「新竹房東常歧視」 內行揭關鍵原因
▪ 她心動想買「復古風老宅」遭嫌棄 內行急勸：真的先不要
▪ 都更整合難？他用「這招」6年搞定15案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言