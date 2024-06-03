環境部提升環評審查效率 訂兩目標

環境部持續提升環評效率，並訂下兩大目標，首先，應在六個月至一年內完成環評審查，其次一年內完成環評書件審查的比率要達九成以上。

環境部表示，第4季將啟動環評總體檢，並持續落實環評精進措施，要讓環評聚焦環境議題，非環境議題則回歸主管機關釐清爭點，將有效釐清爭議。

針對再生能源環評，環團對於太陽光電、離岸風電等環評案件，都希望能夠持續加嚴；然而「捏驚死，放驚飛」，若加嚴程度太大，也恐影響審查效率，或有過多案件進入審查、導致塞車，反而無助能源轉型。環評改革尺度如何拿捏，是最大難題。

此外，先前曾有水力發電個案，因為開發單位施工又停工，因環評法漏洞而未再提環現差報告，引發爭議，環境部已允諾會納入下一波修法檢討。

據了解，環境部也正檢討啟動環評時機，包括環境現況差異分析（環現差）制度，包括「何時應做環現差」、「環現差評估方法」、「環現差審議及作結方式效力」，都將重新檢視法規。

商品推薦