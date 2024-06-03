最低工資調漲 工總：需考量產業競爭力

經濟日報／ 記者江睿智謝柏宏／台北報導

對於最低工資審議，工總表示，產業傾斜化嚴重，最低工資調再高，貧富差距仍在擴大；此外，電價調漲、碳費開徵等，都已對企業造成負擔，呼籲在審議時，也應考量產業競爭力。

勞動部最低工資審議會資方委員之一、工總常務理事何語表示，如今產業傾斜化嚴重，只有五、六個得到政府關愛的重點產業，勞工進入這些行業薪資高、前景較好，其他產業都是「自生自滅、自求多福」。

工總表示，最近國內雖AI需求強勁，相關電子產業受惠，但機械業正面臨匯率波動衝擊，塑化業也正受到ECFA部分關稅減讓中止所影響，觀光業至今尚未恢復成長。

何語說，調升最低工資，表面上照顧勞工，但實際上許多基層勞工薪資仍無法調升，未造福到大多數勞工，歸根究柢，還是讓產業均衡發展，企業都有賺錢，回饋給員工，才是上策。

何語表示，前總統蔡英文任內，八年內基本工資調那麼高，主計總處發布2021年台灣前20%家庭平均財富與後20%家庭平均資產，差距高達66.9倍，走到傾斜化困局，現在只看到AI很熱，但其他消費性產業都未受惠。

AI 薪資 電價

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