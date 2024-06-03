最低工資調漲 工總：需考量產業競爭力
對於最低工資審議，工總表示，產業傾斜化嚴重，最低工資調再高，貧富差距仍在擴大；此外，電價調漲、碳費開徵等，都已對企業造成負擔，呼籲在審議時，也應考量產業競爭力。
勞動部最低工資審議會資方委員之一、工總常務理事何語表示，如今產業傾斜化嚴重，只有五、六個得到政府關愛的重點產業，勞工進入這些行業薪資高、前景較好，其他產業都是「自生自滅、自求多福」。
工總表示，最近國內雖AI需求強勁，相關電子產業受惠，但機械業正面臨匯率波動衝擊，塑化業也正受到ECFA部分關稅減讓中止所影響，觀光業至今尚未恢復成長。
何語說，調升最低工資，表面上照顧勞工，但實際上許多基層勞工薪資仍無法調升，未造福到大多數勞工，歸根究柢，還是讓產業均衡發展，企業都有賺錢，回饋給員工，才是上策。
何語表示，前總統蔡英文任內，八年內基本工資調那麼高，主計總處發布2021年台灣前20%家庭平均財富與後20%家庭平均資產，差距高達66.9倍，走到傾斜化困局，現在只看到AI很熱，但其他消費性產業都未受惠。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 兄弟姐妹有單身嗎？她繼承房產選錯方式 遭課重稅120萬
▪ 超崩潰！連日雨北市信義區社宅電梯進水全掛 24樓住戶腿軟
▪ 只租2類人…她委屈嘆「新竹房東常歧視」 內行揭關鍵原因
▪ 她心動想買「復古風老宅」遭嫌棄 內行急勸：真的先不要
▪ 都更整合難？他用「這招」6年搞定15案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言