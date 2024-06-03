最低工資 估明年至少調4%
勞動部將於第三季邀集勞資政學四方召開「最低工資審議會」，決定明年最低工資。主計總處上周最新預測今年物價指數（ＣＰＩ）年增率仍超過百分之二通膨警戒線，加上ＡＩ（人工智慧）需求強勁，上修今年經濟成長率，外界預期明年最低工資調幅百分之四起跳。
「最低工資法」今年起實施，取代過去基本工資審議。最低工資法明訂施行後第一次公告的最低工資數額，不得低於施行前最後一次依勞動基準法公告的基本工資數額。換言之，明年最低工資一定會調升，只是調幅有待定案。
今年基本工資月薪二萬七四七○元，時薪一八三元，若明年最低工資調升百分之四，四捨五入取整數後，月薪將來到二萬八五七○元、調漲一千一百元；時薪則會來到一九○元，調漲七元。
最低工資審議會資方委員之一、工總常務理事何語表示，最低工資審議已經法制化，就按照法律程序走，但他更擔憂的是，現在已陷入貧富差距的惡性循環中，最低工資調得再高，貧富差距還是在擴大中。他說，產業現傾斜化嚴重，就是只有五個、六個得到政府關愛的重點產業，勞工進入這些行業薪資高、前景好，其他產業都是「自生自滅、自求多福」。
何語指出，調升最低工資，表面上照顧勞工，實際上很多基層勞工薪資仍無法調升，追根究柢，還是讓產業均衡發展，企業都有賺錢，回饋給員工，這才是上策。
針對明年最低工資調幅，「最低工資法」明訂ＣＰＩ年增率列入應參採指標，其他還包括國內生產毛額及成本構成的分配比率、勞工平均薪資年增率等十一項參採指標。外界認為，參採指標最後還是會在ＣＰＩ年增率及經濟成長率兩指標上折衝。
根據主計總處最新經濟成長率預測，今年經濟成長率預測值上修為百分之三點九四，ＣＰＩ也上修為百分之二點○七。若ＣＰＩ年增率全數反映、經濟成長率勞資分享計算，明年最低工資調幅將超過百分之四。
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