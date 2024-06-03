最低工資調漲 勞團：GDP 納應參採指標

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，勞團認為應維持過去勞資雙方每季一次工作小組會議，此外也主張將GDP成長率納入最低工資「應」參採指標，保障最低工資調幅採計，不能低於基本工資時代的共識。

他指出，勞方對現行《最低工資法》有兩大意見。首先，過去基本工資時代，勞資雙方已有共識，調幅採「CPI年增率足額反映，加上經濟成長率勞資共享」原則；但在最低工資法中僅CPI年增率納入應參採指標，至於勞資雙方無共識部分皆列為「得」參採指標。

他說，得參採指標雖明列多達11項，但「價值卻很低」，甚至連經濟成長率都無法明正言順納為最低工資調幅計算。勞團擔憂，此對勞方極為不利，過去保障勞工分享經濟果實，至少可分享一半、甚至更多，而今連這部分保障都沒有。

其次，戴國榮說，由政府單位及學者專家等11人組成的研究小組，完全排除勞資雙方，這是很奇怪的事。因勞資最了解狀況，等到召開審議會時拋出研究小組的調幅建議，勞資就得花更多時間討論、凝聚共識。勞團擔憂，研究小組未將勞資雙方意見納入，「難道政府想全面主導調幅？」

勞團建議，應維持基本工資時代，勞資雙方每季見一次面的工作小組會議，作為勞資溝通平台，就當前經濟情勢交換意見。

商品推薦