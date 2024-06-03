因應二次能源轉型 環部Q4啟動環評總體檢

環境部將於今年第4季啟動環評總體檢，其中配合二次能源轉型，包含太陽光電、地熱、氫能等都將全面檢視法規。

環境部長彭啟明在520上任後，規劃精進環評制度，除了已經公告的離岸風電「快篩」制度，提升審查效率外，接下來針對太陽光電等再生能源環評制度，也都著手評估改革。由於賴總統力推二次能源轉型，再生能源的環評改革至關重要，攸關未來能源政策如何與環保、生態共存。

彭啟明表示，針對整體環評制度，環境部規劃在下半年召開公聽會、討論會或研討會，委託環境法相關學者或專家來「環評總體檢」，預估落在9月、10月後，第4季會比較明朗。

其中在太陽光電部分，現行規定下，僅位於重要濕地的光電系統必須進入環評，引發部分光電亂象，對環境造成衝擊，因此環境部正討論，未來只要設置達一定面積、或設置一定容量以上就應實施環評。

至於何謂一定規模或容量？據了解，環境部將參考日本太陽光電開發規模達4萬瓩（kW）以上，同時，將加嚴管制太陽光電設置所涉環境敏感區位，評估納入山坡地、特定農業區之農業用地、國家公園、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境等。

另外，在地熱與氫能部分，主要是為了配合二次能源轉型，特別是全球重押的新興能源「氫能」。有學者認為，對於台灣而言，發展氫能技術，不管是實地研究或是要建制實驗場，依照現行法規都必須要經過環評，對比其他國家用有「沙盒管制」的彈性法規，台灣恐怕會面臨到更多限制，也因此預計被列入這一波的檢討之中。

現行規定下，針對地熱發電，若設置發電機組裝置或累積裝置容量1萬瓩以上，就應進入環評審查，過去曾在2018年修正規定，免辦環評的門檻自500瓩放寬至1萬瓩，未來是否仍有調整空間，也受到關注。

近年產業界呼籲開發案准駁權應回歸目的事業主管機關，亦即經濟部或交通部，而非環境部，不過彭啟明日前接受本報專訪時表示，現行環評已是可信賴、禁得起檢討的制度，暫時不會做此調整。

商品推薦