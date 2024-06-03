勞部下季討論最低工資明年調幅 調漲預期4%起跳

勞動部將於今年第3季邀集勞資政學四方首次召開「最低工資審議會」，決定明年最低工資。因主計總處預測通膨仍超過2%警戒線，同時在AI需求強勁下，今年經濟成長率上修，外界預期明年最低工資調幅4%起跳。

《最低工資法》自今年起實施，取代過去基本工資審議。最低工資法已明訂，該法施行後首次公告的最低工資數額，不得低於施行前最後一次依勞基法公告的基本工資數額。換言之，明年最低工資一定會調升，只是調幅待定。

今年基本工資月薪27,470元，時薪183元，若2025年最低工資調升4%，經四捨五入取整數，月薪將來到28,570元，漲1,100元；時薪則會來到190元，漲7元。

最低工資法規定，最後確定調幅將兩道關卡決定。第一，最低工資審議新設11人研究小組，將於審議會召開前30日提出研究報告及調整建議，以利審議會議討論，此舉是要縮短勞資喊價區間；第二，在審議會上由勞資政學四方討論，採共識決為原則，如無法達成共識，再採多數決。

由於最低工資法已明訂消費者物價指數（CPI）年增率列入應參採指標，亦即一定會反映CPI調幅。其他尚有包括國內生產毛額及成本構成的分配比率、勞工平均薪資年增率等11項參採指標，加加減減最後訂出調幅。

外界認為，參採指標列了一堆，最後還是會在CPI年增率及經濟成長率兩指標上折衝，端視經濟成長率要分配給勞工多少，此亦為勞資雙方長期建立默契。

主計總處5月底發布最新經濟成長率預測，因AI發威帶動出口，景氣復甦態勢明朗，上修今年經濟成長率預測值為3.94%；同時上修今年CPI年增率為2.07%。若CPI年增率全數反映，經濟成長率若勞資共享，明年最低工資調幅將超越4%。

一位最低工資審議委員坦言，最低工資討論會愈來愈困難，一是產業景氣差異很大，今年看似景氣比去年好，但許多傳產仍在苦撐；二是CPI上漲，為照顧勞工基本生活，所以最低工資要反映，但近幾年CPI上漲並非需求拉動，而是全球通膨，代表廠商不僅沒有賺到錢，同樣承受生產成本增加的困難。這位委員表示，CPI年增率調幅一定會全數反映在最低工資調幅，2.07%是跑不掉。惟經濟成長果實，勞工是不是該分一半這麼多，的確需要思考。



延伸閱讀

最低工資調漲 勞團：GDP 納應參採指標

最低工資調漲 工總：需考量產業競爭力

商品推薦