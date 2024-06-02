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高通膨及上修經濟成長率 明年最低工資調幅4%起跳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部將於2024年第3季邀集勞資政學四方，首次召開「最低工資審議會」，決定2025年最低工資。因主計總處預測通膨仍超過2%警戒線，AI需求強勁，上修今年經濟成長率，外界預期明年最低工資調幅4%起跳。

《最低工資法》自2024年起實施，取代過去基本工資審議。《最低工資法》已明訂，該法施行後第一次公告之最低工資數額，不得低於施行前最後一次依勞動基準法公告之基本工資數額。換言之，明年最低工資一定會調升，只是調幅有待定案。

今年基本工資月薪27,470元，時薪183元，若2025年最低工資調升4%，經四捨五入取整數，月薪將來到28,570元，漲1,100元；時薪則會來到190元，漲7元。

依《最低工資法》規定，最後確定調幅將兩道關卡決定。第一是最低工資審議新設11人研究小組，將於審議會召開前30日提出研究報告及調整建議，以利審議會議討論，此舉是要縮短勞資喊價區間；第二，在審議會上由勞資政學四方討論，採共識決為原則，如無法達成共識，再採多數決。

針對2025年最低工資調幅，《最低工資法》已明訂消費者物價指數（CPI）年增率列入應參採指標，亦即一定會反映CPI調幅。其他尚有包括國內生產毛額及成本構成之分配比率、勞工平均薪資年增率等11項參採指標，加加減減最後訂出調幅。

外界認為，參採指標列了一堆，最後還是會在CPI年增率及經濟成長率兩指標上折衝，端視經濟部成長率要分配給勞工多少，此亦為勞資雙方長期建立默契。

據主計總處5月底發布最新經濟成長率預測，因AI發威帶動出口，景氣復甦態勢明朗，因此上修2024年經濟成長率預測值為3.94%；同時也上修2024年CPI年增率為2.07%。若CPI年增率全數反映，經濟成長率若勞資分享計，明年最低工資調幅將超越4%。

一位最低工資審議會委員坦言，最低工資討論會愈來愈困難，一是產業景氣差異很大，今年看似景氣比去年好，但一拖拉庫的傳產仍在苦撐；二是，CPI上漲，為照顧勞工基本生活，所以最低工資要反映，這是一向邏輯，但是這幾年CPI上漲並非需求拉動，而是全球通膨，這代表廠商不僅沒有賺到錢，同樣承受生產成本增加的困難。

這位委員表示，CPI年增率調幅一定會全數全映在最低工資調幅上，2.07%是跑不掉。惟經濟成長的果實，勞工是不要該分一半這麼多，是要思考。

CPI 經濟成長率

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