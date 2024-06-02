對《最低工資法》有2大意見 勞團：納GDP成長率保障最低工資調幅
全國產業總工會秘書戴國榮表示，勞團主張維持過去勞資雙方每季一次工作小組會議，作為勞資溝通平台。此外，勞團主張將GDP成長率納入最低工資「應」參採指標，保障未來最低工資調幅之採計，不能低於基本工資時代之共識。
他指出，勞方對現行《最低工資法》有兩大意見。首先，在過去基本工資年代，勞資雙方已有的共識是，調幅是採「CPI年增率足額反映，加上經濟成長率勞資共享」原則；但在《最低工資法》中，只有CPI年增率納入應參採指標，至於勞資雙方沒共識的指標皆列為「得」參採指標。
他說，最低工資得參採指標雖明列多達11項，但「價值卻很低」；甚至連「經濟成長率」都沒法明正言順納為最低工資調幅之計算。而勞團在意的得參採指標，如最低生活費，是不是只要資方不同意，就不能採計？勞團很擔憂，對勞方很不利，以前至少還保障勞工分享經濟果實，至少可分享一半，甚至更多，而今連這部分保障都沒有。
其次，戴國榮說，由政府單位及學者專家等11人組成的研究小組，完全排除利害關係人、亦即排除勞資雙，這是很奇怪的事。因為勞資最了解實況，等到召開審議會時拋出研究小組的調幅建議，勞資就得花更多時間討論、凝聚共識。勞團擔憂，研究小組未將勞資雙方意見納入，「難道是政府想全面來主導調幅」？
勞團建議，應該維持基本工資時代，勞資雙方每一季見一次面的工作小組會議，作為勞資溝通平台，就當前經濟情勢交換意見。
另一位委員也建議勞動部，在召開最低工資審議會之前，須先以某形式，讓勞資雙方意見先反映出來。此外，也有委員認為，因為歷年大調基本工資，基期已逐漸墊高，若再採較高調幅，企業負擔會增加不少，建議改以數額方式呈現，取代調幅。
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