工總：經濟傾斜化嚴重「只有五、六個得到政府關愛眼神」
勞動部最低工資審議會資方委員之一、工總常務理事何語表示，最低工資審議已經法制化，就按照法律程序走。但他更擔憂的是，現在已陷入貧富差距的惡性循環中，最低工資調得再高，貧富差距還是在擴大中。
他指出，產業現傾斜化嚴重，就是只有五個、六個得到政府關愛的重點產業，勞工進入這些行業薪資很高、前景較好，其他產業都是「自生自滅、自求多福」。
他說，其他傳統產業面臨原物料高漲、人力短缺困境，又因為貧富差距擴大削弱力基層消費力，像是日常生活消費都減少；國人出國旅行消費得多，但是在國內日常生活用品、餐飲夜市消費力不足，使得產業傾斜化愈加嚴重，經濟陷入惡性循環。
他表示，調升最低工資，表面上照顧勞工，但實際上很多基層勞工薪資仍無法調升，未造福到大多數勞工，歸根究柢，還是讓產業均衡發展，企業都有賺錢，回饋給員工，這才是上策。
何語表示，前總統蔡英文任內，八年內基本工資調那麼高，主計總處發布2021年台灣前20%家庭平均財富與後20%家庭平均財，差距高達66.9倍，走到傾斜化困局，現在只看到AI很熱，但其他消費性產業都未受惠。依照最低工資法，經濟成長率、失業率都是參採指標，但GDP成長率已經傾斜化，有些產業大爆發，更多產業是苦哈哈。因為缺工嚴重，失業率亦已失去意義。他認為，須透過社福手段來弭平薪資傾斜化所帶來貧富差距。
因應第3季召開最低工資審議會，針對調升幅度，何語表示，工總會對所屬各產業進行調查，提供勞動部參考，內部也會討論，希望提出資方代表一致性的立場。
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