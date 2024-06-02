前核電廠主管指核四僅需3年300億即可重啟？台電回應了

媒體報導台電核電廠前主管近日聲稱核四僅需3年300億即可重啟發電，台電2日指出，依據2021年公投結果顯示，多數民意對於核四安全有疑慮，反對核四重啟；且因核四許多相關設備原廠皆已停產，能否找到團隊續建也是問題，這些均影響工期與經費的評估，即便有意續建，後續重新地質調查與相關設備更新也是難關。台電強調，處理核四問題應務實慎重，該名主管未經專業評估而逕下結論，可能過於簡化且未充分考慮核安重要性，著實令人遺憾。

台電表⽰，核四很多設備是20多年前設計，相關設備原廠已停產，是否有廠家願意重組團隊續建、測試、驗證及保固等都待確認；此外，核四在1999年正式動⼯，2013年封存迄今已超過10年，核四建廠執照已過期，若要原地續建，須重新對原地的地質進行調查，因應地質新事證與數位控制系統均已超過使用年限，重啟須汰換原有設備。台電強調，重啟核四將是項艱鉅的長程挑戰，重啟時程與所需經費皆難以估計，而該名主管僅將核四重啟議題窄化為只要與國際大廠重新議約、控制系統不用更新、以2號機當備品庫即可，只花3年和300億的估計缺乏依據，可能低估工程的複雜度與國際核能現況。

針對該名主管提及核四重啟可延聘當年安檢的顧問返台協助，意在請國外專家背書核四的安全。台電強調，早在2013年4月，針對外界質疑安檢結果能否可取代試運轉測試，以此向原能會申請燃料裝填許可，前原能會主委在立法院已經表明：「依據國際慣例和經驗，沒有任何國家的核能管制機關、國際核能組織或公正第三方機構，會替其他國家核電廠出具相關安全認證。」台電進一步說明，原地續建須重新設計安全數位系統平台，且需經過美國核管會的認證，並非如其所言只要原有儀控系統重新測試。

台電指出，2021年核四公投，在地民意以超高反對重啟的比例，清楚訴求不支持核四重啟，而在目前核四重啟工期具⾼度不確定性且經費難以評估的情況下，是否能被⺠眾接受？在該名主管的重啟核四建言中亦忽略關注最重要的民意基礎。

台電強調，核四問題深具複雜性與多方面挑戰，尤其核四廠存在先天不良的建廠程序問題，包括興建過程發生不符品質的事件，採購施工不符設計規範及法規，受到監察院提出8案糾正與原能會開立違規45件，罰鍰共計2,290萬元。當年未見該名主管就專業領域提出具體專業見解，如今也未正視尚未解決的過去問題，所提建言缺乏專業評估與確切依據，如此逕下結論著實未充分考慮對核四重啟的安全性。

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