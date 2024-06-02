立院下周審查財劃法 侯友宜表態支持修法
立法院財政委員會下周將進行財劃法大戰，藍白陣營提出的版本要求中央釋出五千多億。新北市長侯友宜2日表示，精省前中央與地方的比例為60比40，但到2024年，中央與地方已是75比25，等於是相對少了15個百分點，正面表態支持修《財劃法》。
侯友宜2日前往五穀先帝廟參加神農大帝聖誕參拜活動。被問到《財劃法》的議題，侯友宜表示，其實財劃法是我們多年來，在地方政府不斷地反映底下，這是一個很重要讓地方能夠快速建設、了解人民需要什麼的一個很重要的一個財政資源。
他指出，尤其在精省之前的比例，中央跟地方是60比40，那這樣2024年算起來，中央已經是75比地方25，那我們相對地少了將近有15個百分點左右。
侯友宜強調，希望大家把財源再重新思考分配，最主要是讓中央地方合作的過程當中，財劃法能夠讓地方跟中央的合作能夠快速的建設以外，中央也能夠推動各項政務，所以期待大家凝聚共識趕快修財劃法。
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