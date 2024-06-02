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中油：明起汽、柴油價格不調整
台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及4.0元。
台灣中油表示，受北半球進入夏天駕車出遊旺季及中東地緣政治情勢趨緊繃等因素影響，國際油價上漲，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.51美元，新台幣兌美元匯率貶值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為0.59%。
台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.6元及4.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.3元及3.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.6元及4.0元，國內汽、柴油價格皆不予調整
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