數位核銷平台拚2025年試營運 盼減輕社福單位負擔
數發部數位產業署規劃打造數位核銷平台，預計9月測試版出爐，目標明年試營運，希望簡化社福單位申請補助與單據核銷流程，不用再花費許多人力黏貼單據、文件往返。
數發部數位產業署今年啟動為期4年的數位公共建設「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」，打造AI算力、數據與程式碼3大資源庫，並規劃優化政府的數位服務採購平台。
數發部數位產業署副署長胡貝蒂接受中央社採訪時指出，很多非營利組織（NPO）和非政府組織（NGO）都有申請補助計畫，中間牽涉到的核銷流程非常繁瑣，社福單位不少人力常常投入在黏貼便當收據、車費單據等工作，加上政府單位系統格式不同，也希望讓會計科目、後台系統欄位能有所統合。
以地方政府為例，一年光是公益彩券回饋金補助計畫可能就多達6000多個計畫，光實體單據來回往返，就讓人頭昏眼花。
胡貝蒂指出，希望可以打造數位核銷平台，預期為網站形式，一端是提供不同規模大小的社福單位使用，另一端則串接到公部門系統，希望透過雲端方式讓核銷流程更順利，目前包括衛福部社家署、台中市政府社會局初期配合試用。
數位核銷平台首先鎖定公益彩券回饋金補助計畫及社福補助計畫，由數發部數產署與衛福部社家署共同努力，希望簡化社福單位申請補助與單據核銷流程，預計9月打造測試版，今年將找15家社福單位測試，目標明年試營運與正式上線。
胡貝蒂說，希望數位核銷平台未來除了社福單位可以順利上手之外，地方政府有使用需求也可以省下重複開發的過程。網站程式架構屆時可以放到程式碼資源庫，若為不涉及個資的數據部分，也會貢獻到數據庫。
除了讓社福單位申請補助的核銷流程更順利外，數發部也希望推動政府的數位服務採購可以全線上化。
目前政府採購開標跟決標流程都已可以線上進行，不過，最前端的投標仍為實體進行。通常投標時廠商需印出數十份紙本文件，若一個標案有多人投標，審查時可能就會看到整桌的紙本文件。
胡貝蒂表示，電子簽章法修法通過後，開始思考哪些環節可以線上進行。目前投標仍需實體紙本，希望有機會改為線上化，這部分未來會跟行政院公共工程委員會協調，若要進行，也會從數發部相關的數位服務等軟體採購開始推動。
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