聽新聞
test
0:00 / 0:00
通膨率 估超過2%警戒線
行政院主計總處將於6日發布5月物價調查結果，由於4月下旬天候不穩且連日豪大雨，使得蔬菜價格明顯攀升，主計總處預估5月通膨率可能會重回2%警戒線以上。
關於國內物價情勢，主計總處官員表示，目前國內整體物價漲勢已緩步收斂，通膨壓力持續減緩，但因上漲較多的是服務類，其價格有僵固性，因此收斂速度較慢。查價項目多有漲有降，但民眾每天採買的商品如果漲價，感受相較較深。
同時，主計總處也上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.07%，較2月上修0.22個百分點，連三年超過2%通膨警戒線，除電價調漲因素外，外食費、房租漲勢延續及醫療費用走高也是主因。但主計總處官員表示，2%「不一定是新常態」，影響物價有時是季節變動，有時是外食及蔬果類價格。
原本外界擔心4月電價調漲，會推升物價再漲一波，但數據顯示通膨率反而下降。主計總處官員說明，電價調漲確實帶動4月家庭用電上漲4.48%，並推升整體物價漲幅0.05個百分點，但由於蛋類、肉類、外食費因基數高抵銷部分漲勢。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 1F水果行每天「從早忙到晚」有夠吵！2F住戶崩潰：實在睡不好
▪ 黑馬！苗栗縣房價漲幅全台第一 狂漲原因曝光
▪ 年輕人更敢買房？他曝關鍵因素「只漲五成」 一票人點頭：八年級心態更強健
▪ 她好奇「15坪樣品屋比18坪空屋大？」 內行人點名2因素：視覺效果
▪ 被揩油？竹科工程師辦新青安 銀行要求買「房貸壽險」才核貸…網曝解方
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言