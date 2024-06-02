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通膨率 估超過2%警戒線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處將於6日發布5月物價調查結果，由於4月下旬天候不穩且連日豪大雨，使得蔬菜價格明顯攀升，主計總處預估5月通膨率可能會重回2%警戒線以上。 圖／聯合報系資料照片
行政院主計總處將於6日發布5月物價調查結果，由於4月下旬天候不穩且連日豪大雨，使得蔬菜價格明顯攀升，主計總處預估5月通膨率可能會重回2%警戒線以上。 圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處將於6日發布5月物價調查結果，由於4月下旬天候不穩且連日豪大雨，使得蔬菜價格明顯攀升，主計總處預估5月通膨率可能會重回2%警戒線以上。

關於國內物價情勢，主計總處官員表示，目前國內整體物價漲勢已緩步收斂，通膨壓力持續減緩，但因上漲較多的是服務類，其價格有僵固性，因此收斂速度較慢。查價項目多有漲有降，但民眾每天採買的商品如果漲價，感受相較較深。

同時，主計總處也上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.07%，較2月上修0.22個百分點，連三年超過2%通膨警戒線，除電價調漲因素外，外食費、房租漲勢延續及醫療費用走高也是主因。但主計總處官員表示，2%「不一定是新常態」，影響物價有時是季節變動，有時是外食及蔬果類價格。

原本外界擔心4月電價調漲，會推升物價再漲一波，但數據顯示通膨率反而下降。主計總處官員說明，電價調漲確實帶動4月家庭用電上漲4.48%，並推升整體物價漲幅0.05個百分點，但由於蛋類、肉類、外食費因基數高抵銷部分漲勢。

調漲 通膨 電價

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