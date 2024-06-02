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5月出口穩 有望連七紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部7日將公布5月進出口統計。聯合報系資料照片
財政部7日將公布5月進出口統計。聯合報系資料照片

財政部7日將公布5月進出口統計。財政部官員表示，出口表現雖然就像春天忽冷忽熱，但預估5月出口仍會呈現連七紅，估出口規模落在387億至397億美元，年增7％至10％。

財政部公布4月出口為374.8億美元，年增4.3％、表現遜於預期，累計前四月出口1,478.1億美元，年增10.6％。

近一年進出口統計 圖／經濟日報提供
近一年進出口統計 圖／經濟日報提供

財政部原先預估4月出口至少成長8％，且上看雙位數成長，但結果不如預期。財政部分析，主要是受三大多空交錯影響。

首先是全球景氣雖好轉，但經濟回溫動能偏向和緩；其次是AI商機強勁，但智慧手機或個人電腦復甦狀況不算理想。最後是多數傳產貨類需求仍偏弱，且有來自國際競爭壓力，整體接單未明顯改善。

以市場分析，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，出口值突破百億美元、年增率81.6％雙雙刷新單月最高紀錄；對東協小增2.8％；對日本年減39.6％，對中國大陸與香港、歐洲各年減11.3％、6.5％。累計1至4月對美國、東協出口各年增64.1％、25％，對日本、歐洲、陸港則分別年減21.9％、6.1％、3.7％。

日本 東協 美國

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