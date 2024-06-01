黃金成各國避險資產 台灣央行也藏好多黃金！儲備量排進全球前20名

新加坡4月宣布從12月起實施彈性工作指導原則，其中最引人注意的，莫過於指導原則直接賦予勞工可以向雇主提出申請每周工作四天，「這不就是周休三日？」是的，之前討論周休三日議題，都是遠在挪威、英國等遙遠的國度，如今就在鄰近台灣不遠的新加坡，也率先大膽由政府帶頭實施周休三日創舉，台灣呢？

2024-06-01 10:00