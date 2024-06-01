聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃金成各國避險資產 台灣央行也藏好多黃金！儲備量排進全球前20名
近年隨著經濟不確定性增長，黃金又再度成為各國央行青睞的避險資產。根據世界黃金協會（WGC）統計，台灣央行持有的黃金儲備，在全球央行中可排上前20名。
富比世雜誌（Forbes）報導，據WGC統計，截至今年第1季止，全球持有最多黃金儲備的國家為美國，共擁有8,133.46噸，相當於5,790.5億美元；其次是德國擁有3,352.65噸、相當於約2,386.6億美元；第三名則為義大利，擁有2,451.84噸，相當於約1,745.5億美元。
4至10名依序是法國（2436.88噸）、俄羅斯（2322.74噸）、中國大陸（2262.45噸）、瑞士（1040噸）、日本（845.97噸）、印度（822.09噸）和荷蘭（612.45噸）。
台灣則排名第12名，擁有422.38噸黃金儲備，約相當於282.2億美元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 1F水果行每天「從早忙到晚」有夠吵！2F住戶崩潰：實在睡不好
▪ 黑馬！苗栗縣房價漲幅全台第一 狂漲原因曝光
▪ 年輕人更敢買房？他曝關鍵因素「只漲五成」 一票人點頭：八年級心態更強健
▪ 她好奇「15坪樣品屋比18坪空屋大？」 內行人點名2因素：視覺效果
▪ 被揩油？竹科工程師辦新青安 銀行要求買「房貸壽險」才核貸…網曝解方
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言