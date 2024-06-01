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黃金成各國避險資產 台灣央行也藏好多黃金！儲備量排進全球前20名

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

近年隨著經濟不確定性增長，黃金又再度成為各國央行青睞的避險資產。根據世界黃金協會（WGC）統計，台灣央行持有的黃金儲備，在全球央行中可排上前20名。

富比世雜誌（Forbes）報導，據WGC統計，截至今年第1季止，全球持有最多黃金儲備的國家為美國，共擁有8,133.46噸，相當於5,790.5億美元；其次是德國擁有3,352.65噸、相當於約2,386.6億美元；第三名則為義大利，擁有2,451.84噸，相當於約1,745.5億美元。

4至10名依序是法國（2436.88噸）、俄羅斯（2322.74噸）、中國大陸（2262.45噸）、瑞士（1040噸）、日本（845.97噸）、印度（822.09噸）和荷蘭（612.45噸）。

台灣則排名第12名，擁有422.38噸黃金儲備，約相當於282.2億美元。

義大利 黃金

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