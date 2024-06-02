台灣168／4月失業率 探24年同期新低
主計總處公布4月失業率為3.36%，較上月下降0.02個百分點，連續二個月下滑，且創24年同月最低。經季節調整後的失業率為3.39%， 也較上月下降0.01個百分點。
六大壽險前四月純益增14倍
六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元、達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合計賺進324.7億元，為去年8月以來、九個月新高水準。
製造業生產指數連二月成長
經濟部統計處發布4月製造業生產指數為87.3，年增14.9%，為連續第二個月正成長。受惠於AI需求強勁，電腦電子光學製品業生產較去年同期大彈跳37.14%，增速創近十年來新高；積體電路業生產也大彈跳30.44%，增幅創近三年最高。
國銀房貸餘額年增率衝高
據金管會2024年4月底統計，象徵房市買氣的國銀房貸餘額年增率，一舉衝高到9.14%的24個月高點，高成長動能未墜。
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