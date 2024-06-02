每周一勢／Q1光學鏡頭出口年增19%

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我國光學鏡頭生產以外銷為主，外銷比率近年皆超過九成。2023年第4季隨手機及其相關供應鏈庫存改善，高階手機需求增加，帶動出口轉呈年增13.3%，結束自2022年第4季以來連續四季負成長，2024年第1季延續雙位數的正成長態勢，年增19.1%。

外銷陸港占比大幅下降

經濟部指出，我國光學鏡頭出口中國大陸及香港占比大幅下降，2023年占43.7%，雖仍位居首位，但較2019年降低23.6個百分點；反觀銷往越南則上升至23.1%居次，較2019年提高5.9個百分點。另，銷往南韓占比攀升，2023年提高至17.4%，位居第三。

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德國相關產品輸出金額 稱冠

觀察全球光學鏡頭主要出口國家，2023年德國光學鏡頭出口金額達40.4億美元，超越中國大陸及香港，躍居全球第一，中國大陸及香港出口金額39.5億美元居次，而我國與日本皆為20.6億美元，並列第三。

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庫存

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