InnoVEX 2024中企署主題館登場！優質新創成為吸睛焦點

經濟部1日指出，InnoVEX 2024將於6月4日起盛大登場，中企署今年以「Startup Innovation」主題館，展示台灣在綠色科技及AI/IoT領域的創新能力和成果。

主題館共有31家國內外優秀新創團隊展示其創新服務及產品，如德國新創QuantumDiamonds，以建立全球量子感測平台，應用於半導體製造、醫學診斷等，加速半導體製造、生物技術和化學等多個領域的快速發展。香港新創ESSAA設計AI Hashtag產生器，透過數據驅動和個人化推薦，增強創作者及企業用戶所創作內容在社群媒體上的能見度。

經濟部表示，台灣新創如賦智行雲，開發醫療級大型語言模型和3D牙科影像生成模型，以平台協助多家醫院進行AI基因學組和醫學影像分析，可在幾秒內執行患者衛教、直腸癌護理、醫療紀錄摘要以及牙齒矯正。

艾知科技專注於結合人工智慧的無人機技術，可協助客戶開發出具有深度學習能力的生物識別、機器視覺技術。台灣新創透過本次展會不但可增加與海內外新創及企業合作，並可提升新創知名度及獲得投資的機會。

經濟部還提到，除展示新創產品和服務外，中企署主題館也將舉辦多場分享會，如邀請國內外新創Pitch，進行新創點子碰撞；另邀請投資人、專家和企業分享經驗，並介紹新創資源，提供臺灣中小企業與國際新創生態系的交流合作機會。另為吸引國際新創來臺，也與InnoVEX大會合作設置Startup Terrace Award獎金，鼓勵優質新創落地臺灣發展。

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